Rècord als teatres: Cap Butaca Buida mobilitza més de 81.000 espectadors

La tercera edició de la Diada del Teatre s'ha consolidat aquest dissabte 21 de març de com la gran cita anual de les arts escèniques. Sota el lema Cap Butaca Buida, la iniciativa ha assolit una xifra memorable: 81.513 espectadors han omplert els teatres d'arreu del territori, establint un nou rècord de participació.
L'èxit de la convocatòria no només es reflecteix en el volum de públic, sinó també en la densitat de l'oferta cultural. En una sola jornada, coincidint amb la Setmana Mundial del Teatre, s'han activat 305 espectacles i 347 funcions en un total de 261 espais escènics. Aquesta xifra demostra el creixement exponencial del projecte, que en només tres edicions ha passat de 145 a 261 teatres adherits.
Un èxit a tot Catalunya
- Barcelona ha liderat el rànquing d'assistència amb 57.699 espectadors repartits en 165 espais.
- Tarragona: 6.216 espectadors en 22 espais.
- Girona: 5.265 assistents en 22 espais.
- Lleida: 4.516 persones en 17 espais.
A més, la Diada ha refermat la seva expansió internacional amb la incorporació de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, Andorra, l'Alguer i Buenos Aires, sumant un total de 7.817 espectadors fora de Catalunya.
Cultura com a dret i eina de solidaritat
La celebració ha tingut també un vessant social i simbòlic. Durant els dies 20 i 21 de març, s'han venut 1.500 unitats del "Pa del Teatre", una peça en forma de "T" creada pel mestre forner Albert Iglésias. Personalitats com Joel Joan, Octavi Pujades i Mari Pau Huguet han participat activament en la venda d'aquest pa en diverses fleques de Barcelona i Catalunya per connectar la cultura amb el comerç de proximitat.
D'altra banda, la jornada ha mantingut el seu caràcter solidari. Enguany, les aportacions voluntàries dels teatres participants es destinaran al Freedom Theatre del camp de refugiats de Jenín (Palestina), reivindicant el teatre com a eina de resistència i transformació social.
Valoracions del sector
A la festa de cloenda celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, ha destacat que "el més significatiu és veure els teatres plens" i la força d'una celebració col·lectiva. Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha remarcat l’èxit de la col·laboració publicoprivada i l’esforç per portar l'oferta teatral a nous territoris.
L'esdeveniment, impulsat per ADETCA, la CCMA i el Departament de Cultura, s'emmarca en el I Pla d'impuls del teatre 2023-2026, una estratègia que busca assegurar la formació, la generació de públics i la sostenibilitat del sector a llarg termini.