Una història de Catalunya amb mirada femenina i Laura Gost: apostes del Grup 62 per a la tardor

Història de les dones és una de les grans apostes d’Edicions 62 per a la propera tardor. El grup editorial ha presentat aquest dimecres les seves novetats i ha fet balanç. Història de les dones és una obra de la catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili Montserrat Duch, que es publicarà el 27 d'octubre. Es tracta d'un volum d'unes 600 pàgines que "omple un buit existent", en paraules d’Emili Rosales, director literari del grup. Duch explica la història de Catalunya des de la prehistòria des d'una perspectiva femenina.
Montserrat Duch ha assegurat que, junt amb cinc assessores, ha intentat "refer la història de Catalunya", que, a diferència d'altres països europeus, "té un dèficit crònic": "Continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes i de les seves activitats, que són el poder i els negocis, i excloent les dones".
Un altre plat fort de la tardor de 62 veurà la llum el 9 de setembre. Es tracta d’El preu de néixer (Proa), de l'escriptora mallorquina Laura Gost, que presenta una societat distòpica on la superpoblació obliga a una llei insòlita: cap infant pot néixer si una persona no mor abans en el seu lloc. Aquest acte s'anomena “relleu” i acaba derivant en contractes, llistes d'espera i fins i tot un mercat negre de paternitat.
El 7 d'octubre arribarà a les llibreries la nova obra del periodista i escriptor Martí Gironell, Malaveïna (Columna), una novel·la d'atmosfera sobre els secrets que amaga el temps i sobre les dones que, malgrat els intents d'esborrar-les, acaben convertint-se en llegenda.
L’infart de Pla
Les novetats de 62 no acaben aquí. El segell Columna publicarè Un infart de miocardi, de Josep Pla, on l’escriptor explica el que ell va patir estant sol al Mas Llofriu, un dia del 1972, descrivint sense afectacions, en estil seu, el dolor, les suors i les pors d’unes hores en què va quedar paralitzat, fins que va tenir forces per avisar el metge.
Contra l’orriolisme és un altre dels títols que apareixeran. Un text d’Antoni Vives que vol donar resposta a l’extrema dreta catalana des d’una posició catalanistala que ha fet possible “la continuïtat nacional de Catalunya: la capacitat d’incorporar, integrar i convertir persones d’orígens diversos en membres d’un mateix poble”.
Increment de vendes
El president d’Edicions 62, Josep Ramoneda, i Emili Rosales han subratllat el moment de "bonança" que viu el grup, amb un increment de vendes el 2025 que va situar-se al voltant del 4%. Són unes xifres similars a la dels últims cinc exercicis. Des de la pandèmia, la dimensió ha crescut un 30%, un fenomen que Ramoneda ja havia assenyalat en els anys anteriors. El director editorial ha destacat que, novament, el creixement s'ha notat especialment entre el públic jove.
Josep Ramoneda ha recordat la figura de l'editor Josep Maria Castellet justament en l'any que hauria complert el centenari. "És un moment de referència per a tenir-lo present. 62 no s'explica sense ell. Va ser-ne lànima", ha reivindicat Ramoneda.