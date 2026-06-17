Aigües de Barcelona genera un impacte de 866 milions a l’economia catalana el 2025

Aigües de Barcelona va tancar el 2025 amb un benefici net de 48,6 milions d’euros, un 70% més que l’any anterior. La junta general ordinària d’accionistes de la companyia ha aprovat aquest dimecres els comptes i els resultats de la gestió per l’exercici de l'any passat. Així, la facturació total d’Aigües de Barcelona va ser de 645,5 milions el 2025, un 8,3% més que en l’exercici anterior, mentre que les despeses es van situar en 532,2 milions d’euros, un 3,8% interanual més. Alhora, l'empresa estima que la seva activitat genera un impacte de 866 milions en l'economia catalana.
La companyia ha destacat que els “bons resultats” de l’exercici 2025 consoliden el retorn de l’empresa a una “situació de normalitat” i garanteixen la sostenibilitat econòmica necessària per continuar “impulsant l’important esforç inversor” en la millora de les infraestructures hidràuliques i en l’enfortiment de la resiliència de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Aigües de Barcelona estima que el retorn social en impacte econòmic de la seva activitat a Catalunya és d’uns 866 milions d’euros, la qual cosa representa un 0,27% del producte interior brut (PIB) català. És una de les conclusions de l’informe sobre el càlcul del valor social integrat (CVSI) de l’empresa, elaborat amb la consultora Valora.
L'empresa d’aigües té 1.235 treballadors directes a Catalunya i calcula que, sumant els llocs de treball indirectes i induïts, arriba a 7.958 ocupacions generades. Pel que fa als proveïdors, Aigües de Barcelona n’ha sumat 1.464 durant el 2025, dels quals un 96,7% són de l’Estat espanyol i un 74,2% pertanyen a la demarcació de Barcelona.
Inversions en “innovació”
En l’apartat de les inversions, Aigües de Barcelona destaca que va destinar 5,8 milions d’euros a “innovació” el 2025, amb un total de 60 iniciatives i 15 reptes de “l’ecosistema innovador”. D'altra banda, la companyia també va invertir 59,6 milions d’euros durant l’any passat en millores per a la preservació del medi ambient en àmbits com la producció i el tractament de l'aigua, l’aigua regenerada o l’optimització energètica.