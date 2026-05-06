Armengol rep l'aval dels accionistes i aposta perquè el Sabadell faci un «nou salt»

La junta general d’accionistes del Banc Sabadell ha ratificat Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González-Bueno. En el seu primer discurs, Armengol ha defensat que l'entitat es troba en el "moment" de fer un "nou salt" amb la "palanca de la tecnologia": "No serem els més grans, però sí els més propers", ha afirmat el nou conseller delegat, que agafa la torxa del seu predecessor, el qual ha estat cinc anys al càrrec. Armengol ha defensat que el Sabadell està en un "gran moment", però també ha advertit dels "riscos". "El sector financer està immers, des de fa anys, en una transformació profunda que, lluny d'aturar-se, es troba en fase clara d'acceleració", ha afirmat el nou líder de l'entitat bancària.
En aquest sentit, ha apuntat que la tecnologia "està canviant la forma de fer banca" en un context de "creixent inestabilitat geopolítica", marcada pel darrer conflicte a l'Orient Mitjà, entre d'altres: "Això ens introdueix incertesa i ens obliga a prendre decisions amb més prudència, rigor i responsabilitat", ha dit. El nou conseller delegat també ha volgut deixar clar que assumeix el càrrec "amb confiança" i amb la "convicció" que Sabadell "té un camí ple d'oportunitats". "He tingut la sort de passar gran part de la meva carrera treballant en aquesta casa, que m'ha donat l'oportunitat de liderar projectes en diferents països, amb diferents rols i en diversos moments clau", ha asseverat.
Al seu torn, el president del banc, Josep Oliu, ha agraït al conseller delegat sortint, César González-Bueno, la seva "contribució" durant l'opa del BBVA i l'ha felicitat per haver conduït el Sabadell "amb ambició i bon criteri cap al millor moment de la seva història". Oliu ha dit a l'accionariat que el 2025 "no va ser pas un any senzill" i s'ha mostrat "molt feliç" de poder tornar a celebrar la trobada anual amb el projecte de l'entitat en solitari. La junta general d'accionistes del Sabadell s'ha celebrat de nou a Fira de Sabadell, després que ja ho fes l'any passat, quan el banc va retornar la seva seu a Catalunya.
González-Bueno, cinc anys al Sabadell marcats per l'opa
En el seu últim discurs com a directiu del Sabadell, González-Bueno ha indicat que aquest dimecres comença una "nova etapa" pel banc i ha elogiat el seu successor, Marc Armengol. "Ets la persona idònia per liderar el camí", ha dit. "Ets un gestor amb experiència contrastada, tant nacional com internacional. El teu desenvolupament al capdavant de TSB n'és una bona prova, tens visió estratègica i un profund coneixement tecnològic i comercial", ha afegit.
L'antic conseller delegat del banc català ha repassat els resultats del banc i ha agraït als accionistes la seva "confiança" per haver donat suport al seu projecte enfront del BBVA. El directiu ha assegurat que deixa la seva responsabilitat, però que continuarà vinculat com a accionista "durant molts anys", ja que manté que l'entitat vallesana té un "gran projecte".