Barcelona es consolida com la tercera ciutat amb més inversió estrangera en IA

Barcelona és un gran atractiu per al sector de la intel·ligència artificial. Enguany, la capital catalana s'ha posicionat, per segon any consecutiu, com la tercera ciutat del món en nombre de projectes d’inversió estrangera en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA) captats durant l’últim quinquenni. És una de les conclusions de l’estudi Global Location Trends, que elabora la consultora IBM Consulting, mitjançant la seva unitat Plant Location International i en col·laboració amb Moody’s.
D'acord amb les xifres que es desprenen d'aquest informe, Barcelona manté la seva posició només per darrere de Londres i Singapur en el còmput global de captació d’inversió estrangera en l’àmbit de la IA, i és la primera ciutat de la Unió Europea en aquesta categoria: "Mantenir aquesta posició de referència internacional per segon any consecutiu confirma que Catalunya està perfectament preparada per competir en els sectors tecnològics més avançats i per liderar la consolidació de projectes vinculats a tecnologies estratègiques com la intel·ligència artificial", argumenta el secretari d’Empresa i Innovació i conseller delegat d’ACCIÓ, Jaume Baró i Torres.
Baró i Torres destaca que "la combinació de talent, capacitats científiques, infraestructures i una estratègia clara de país ens permet continuar guanyant força en els principals rànquings internacionals, i des d’ACCIÓ treballem per oferir les eines perquè així sigui".
L'impacte de la intel·ligència artificial a Catalunya
A Catalunya, durant el 2025 es van anunciar diversos projectes rellevants d’inversió estrangera en l’àmbit de la IA, com és el cas de la companyia francesa Sanofi, que ha impulsat un hub global d’innovació en IA i ciència de dades al 22@ de Barcelona; HP (Hewlett-Packard), que ha establert el seu centre global d’IA a les seves instal·lacions de Sant Cugat del Vallès; o la multinacional estatunidenca Mitek, que ha potenciat el seu centre d’R+D+I de Sant Cugat del Vallès, centrat en una tecnologia de verificació de la identitat digital i de comprovació de documentació oficial.
També destaquen els projectes de la japonesa NTT Data, que ha inaugurat el seu centre d’innovació tecnològica a Barcelona, o la francesa Foundever, que ha posat en marxa un laboratori d’IA a la capital catalana enfocat en el desenvolupament de solucions avançades. Segons l’última actualització de l’estudi d’ACCIÓ del sector de la intel·ligència artificial, a Catalunya, prop de 500 empreses s'hi dediquen, amb una facturació agregada de més de 2.155 milions d’euros i una ocupació de vora 14.500 persones, dades que han anat creixent en els darrers anys.
A més, el 30,4 % de les empreses catalanes (de més de nou treballadors) han invertit en tecnologies vinculades a la intel·ligència artificial, inclosa la generativa, durant el 2025. Aquesta xifra supera el percentatge de companyies que van apostar per la incorporació de la IA en anys anteriors, ja que el 2024 se situava en el 24% i el 2023 en el 12,6%.