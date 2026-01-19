Cecot reclama garantir l’ordinalitat d’un finançament que «no resol les mancances de fons»

“No s’ha de confondre un avenç puntual en el finançament amb un canvi estructural. Catalunya continua necessitant un sistema just i eficient”. Així ho ha assenyalat el president de la patronal vallesana Cecot, Xavier Panés, en la trobada anual amb els mitjans de comunicació. “Catalunya necessita millorar el seu finançament i és positiu que s’hagi posat sobre la taula un increment d’ingressos, però no s’ha de confondre amb la solució a una mancança estructural".
La patronal Cecot ha valorat que l’acord pot ser positiu per al finançament dels serveis públics, però recorda que “no és un concert ni suposa renunciar a les reivindicacions històriques del país” i que hi ha elements clau que s’han de garantir. Panés s’ha preguntat quina singularitat real incorpora el nou sistema i ha reclamat com a “imprescindible” un blindatge real del principi d’ordinalitat, que per ara només es reflecteix per al 2027. El debat no és només quant sinó en el com, en quines garanties i seguretats de futur.
Panés, que ha considerat que Cecot manté una posició molt similar a l'expressada per Foment del Treball , ha anunciat que es reunirà amb els grups polítics properament. Estava prevista una trobada amb el president Salvador Illa per aquest dijous, que s’haurà d’ajornar per l’ingrés del president. A la pregunta de si té agendada una reunió amb Junts, ha dit que no està fixada però que el contacte amb les formacions polítiques és molt fluid i segur que es farà ben aviat.
La patronal ha explicat les expectatives econòmiques que preveu per aquest any. L’economia presentarà un creixement moderat aquest any, que es mantindrà amb permís de les tensions geopolítiques, que poden tòrcer el panorama, segons Cecot. Panés també ha destacat l’esforç fet pel Govern per encetar una reforma de l’administració per fer-la més àgil, un dels objectius estratègics de l’organització empresarial.
Xavier Panés ha assenyalat que el 2026 l’important serà “prendre bones decisions més que créixer molt”, un cop conegudes les previsions de l’OCDE, que mostra una expectativa del creixement del 2,9%. El dirigent empresarial ha afegit que és cert que l’economia catalana presenta una millora respecte de la mitjana europea, però que “la resiliència sense previsibilitat porta a una resistència estretègica”. Ha invocat a construir una cultura de la preparació: tenir plans de continuïtat i guanyar autonomia energètica, fer les normes “viables i sostenibles”.
Panés ha criticat que s’ajornin mesures com l’entrada en vigor del VeriFactu, el nou sistema de facturació digital, perquè afecten el marc de previsió. “Preparació i previsibilitat han d’anar junts. Preparar-se també és competitivitat”, ha dit el presdient de Cecot. El gran risc és la manca de previsibilitat, ha afirmat. Ha reclamat criteri, no pas solucions màgiques, i ha demanat un esforç en més productivitat: “No podem ser els primers en tot, hem de focalitzar-nos en uns sectors”, tot citant les ciències de la salut, el sector farmacèutic, les indústries químiques i energètiques, o la gastronomia.
Panés, al costat del secretari general, Oriol Alba, ha subratllat la rellevància de reduir terminis innecessaris i càrregues administratives per potenciar l’impuls del teixit productiu, un tema en què Cecot ha insistit des de fa anys i que ara. Alba ha anunciat que al llarg de l’any es presentaran dos baròmetres sobre la performance de la indústria catalana.
Optimisme prudent
La patronal terrassenca ha presentat els resultats d’un sondeig sobre expectatives econòmiques per aquest any que han contestat 623 empreses. La majoria (37,3%) és prudentment optimista i considera que la situació econòmica millorarà lleugerament, mentre que un 35,6% creu que es mantindrà estable. Un 14% creu que l’economia millorarà sensiblement i només un 11% pensa que empitjorarà lleugerament.
Un resultat d’optimisme moderat que es trasllada també a la previsió d’inversions que fan les empreses. Un 41,9% preveu fer tan sols les inversions més imprescindibles, mentre que un 31,4% farà inversions “moderades”. Prop d’un 20% no preveu realitzar inversions. La majoria de les empreses mostren com a principal preocupació per al creixement del teixit productiu és la manca de personal qualificat (un 19%) i la burocràcia administrativa, que és considerat el gran entrebanc per un 16%.