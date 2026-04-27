Damm celebra els 150 anys amb una gala «de país» al Liceu

Damm ha celebrat aquest diumenge el seu 150è aniversari amb una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona en què hi ha assistit la principal representació política de Catalunya i Barcelona, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i més de 1.500 persones. Ha estat una gala "de país", en la qual s'ha repassat la trajectòria de la companyia des de la seva fundació a la capital catalana el 1876.
A l'acte hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i la subdelegada del Govern a Catalunya, Mari Carmen García-Calvillo. També hi han estat la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el regidor d'Esports, David Escudé, i la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, entre altres.
En la seva intervenció, el president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, ha posat el focus en l'equip humà de la companyia i ha assegurat que l'aniversari "suposa un reconeixement a totes les persones que han fet possible" el recorregut de Damm. Així mateix, ha destacat la capacitat de l'empresa per evolucionar "sense perdre la seva essència", mantenint un model basat en la qualitat, la innovació i la proximitat amb la societat.
Una cervesa "amb un profund arrelament" a Catalunya
Illa ha afirmat que Damm és "una companyia amb una trajectòria que posa de manifest un profund arrelament al país". En aquest sentit, ha assenyalat que, al llarg d'aquests anys, ha generat prosperitat i l'ha compartida, la qual cosa la converteix en un actiu de país.
La gala, conduïda pels actors Sílvia Abril i David Verdaguer i produïda per El Terrat, ha recorregut les principals fites de la cervesera a través dels seus quatre pilars: la qualitat del producte, la seva capacitat industrial, la seva presència internacional i el seu vincle amb clients i consumidors. La música ha vertebrat part de l'acte, sota la direcció del compositor Lucas Vidal al capdavant de l'Original SoundTrack Orchestra, amb interpretacions d'algunes de les cançons de les campanyes Mediterràniament d'Estrella Damm, a càrrec d'artistes com Santi Balmes, Ramon Mirabet, Maria Rodés, Magalí Sare, Lexter i Txell Sust.
També han participat personalitats com Ferran Adrià, Andrés Iniesta, Juan Antonio San Epifanio (Epi), Clara Segura i Luis Tosar, en representació de la relació històrica de la companyia amb àmbits com la gastronomia, l'esport i la cultura. Un dels moments més destacats ha estat l'actuació de Rigoberta Bandini, que ha interpretat una versió de Barcelona i jo, de Joan Manuel Serrat, com a homenatge a la ciutat on va néixer l'empresa ara fa 150 anys.
La celebració ha conclòs al Mercat de la Boqueria, on els assistents han gaudit d'una proposta gastronòmica basada en productes i receptes emblemàtiques, en un tribut a la restauració, els mercats i la identitat culinària barcelonina. El sopar ha culminat amb un pastís commemoratiu creat per Christian Escribà, elaborat amb 1.250.000 llums LED, en un tancament simbòlic d'una celebració amb què Damm ha volgut retre homenatge a la seva història i al seu estret vincle amb Barcelona.