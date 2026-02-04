El Govern planteja compensar les empreses afectades pel bloqueig ferroviari

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dimecres que un cop el Govern tingui ben dissenyat i estudiat com ha afectat la paralització del trànsit ferroviari a les empreses que havien de rebre o exportar mercaderies, es plantejarà la possibilitat de compensar-les. Els ajuts es podrien canalitzar a través del ministeri d'Indústria, amb qui Sàmper ja manté contactes. En una jornada organitzada per Pimec, ha lamentat que la indústria “pateix” i ha explicat que per “calibrar l’impacte real” del bloqueig de les mercaderies es reunirà durant les pròximes hores amb els ports de Barcelona i Tarragona, així com amb empreses com Seat i Celsa i altres entitats del sector, com Fedequim i AEQT.
Com ja va avançar dimarts l'ACN, Sàmper ha explicat que hi ha 24.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou, i ha advertit que aviat n'hi haurà més perquè unes 9.000 estan en trànsit. Sàmper ha lamentat en una entrevista a Catalunya Ràdio que "l'esclat" del sistema de Rodalies té implicacions econòmiques que on són "gens menors", tot i que encara no estiguin quantificades.
En aquest sentit, i en línia amb el que ja va demanar el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha apostat per tenir "protocols d'actuació entre els actors privats i públics" per poder "resoldre de forma més eficaç" aquest tipus d'incidències. Per la seva banda, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, també ha explicat a TV3 que estan treballant conjuntament amb el departament de Sàmper per posar en marxa ràpidament "ajudes i suport econòmic" per als sectors afectats.
D'altra banda, Romero també ha explicat que el govern espanyol pagui a la Generalitat tots els recursos extra que s'han hagut de mobilitzar per fer front a la crisi de Rodalies, com els busos -amb una inversió d'uns 4 milions d'euros-, els informadors o l'aixecament dels peatges.
“Crisi d’abastiment” en el teixit industrial
Pimec ha alertat que si el bloqueig de mercaderies continua, el país es pot trobar amb una crisi d’abastiment en el teixit industrial. En declaracions a l’ACN, el president de l’Àrea d’Indústria i Nova Economia de la patronal, Josep Soto, ha assegurat que “ara per ara” l’afectació és limitada, però ha advertit que cada dia que passa “juga en contra” del teixit empresarial.
Segons Pimec, els retards a Rodalies ja generen un cost d’oportunitat d’uns nou milions d’euros diaris, al qual se li suma un bloqueig logístic que pot acabar afectant de manera “greu” el sector. Soto ha indicat que, davant de la falta de transport ferroviari de mercaderies, les empreses estan buscant alternatives com el transport per carretera, tot i que ja s’acumulen mercaderies a punts com Portbou.