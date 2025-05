Els sindicats demanen al govern limitar al màxim l'opa del BBVA al Sabadell

Parlen els sindicats. CCOO i UGT reclamen al govern espanyol limitar "al màxim" l’opa del BBVA al Banc Sabadell, dies abans que el Ministeri d’Economia decideixi si l'eleva al Consell de Ministres al·legant raons d’interès general. Els sindicats, que han manifestat des del primer dia l’oposició a l'operació, demanen ara a l’executiu que imposi restriccions addicionals a les de Competència.

CCOO i UGT admeten "nerviosisme" en unes plantilles que consideren que ja treballen "ofegades". En paral·lel, recuperen la vella reivindicació de modificar la normativa dels Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) i endurir-la per a les companyies amb beneficis.

La intersindical, sindicat de Sabadell, també s'ha pronunciat en contra de l'opa, una operació que consideren "altament perjudicial per a la classe treballadora, per al teixit productiu dels Països Catalans i per a la salut democràtica del sistema financer".

Pèrdua d’entre 7.000 i 10.500 llocs de treball

Segons l’anàlisi dels sindicats, l'opa podria comportar la pèrdua d’entre 7.000 i 10.500 llocs de treball a tot l’Estat. El banc basc no ha xifrat l’impacte laboral de l’operació i ha rebatut les dades, tot afirmant que l’efecte esperat sobre les plantilles seria “molt menor”. Catalunya és un dels territoris on més duplicitats hi hauria en cas que fructifiqués l’opa, ja que els dos bancs en conjunt ocupen uns 9.000 empleats.

Els sindicats ressalten els milers de llocs de feina que estan en joc i recorden que hi ha “moltíssimes poblacions” on els dos bancs estan implantats i amb “molta proximitat”, alhora que els serveis centrals estan “completament duplicats”.

“A qualsevol població on hi hagi les dues entitats, una de les dues oficines pot acabar tancada”, adverteix Ingrid Vilanova, responsable del sector financer de Comissions Obreres de Catalunya, que insisteix que l’operació “no hauria de prosperar per l’economia, per la societat i per les persones treballadores”.

Els sindicats ja s’estan preparant per afrontar les negociacions dels ERO que generarà l’operació si tira endavant i rep l’aval dels accionistes. La principal petició és que “totes les persones que vulguin continuar treballant a l’entitat puguin continuar-hi” i que s’opti només per sortides voluntàries, segons explica Vilanova.