Illa desconfia de la pròrroga de Trump i manté el pla antiaranzels

Salvador Illa s'ha desplaçat a Milà per assumir aquest divendres la presidència dels Quatre Motors d'Europa i ho fa en un moment que ha definit com a "rellevant" per la guerra comercial "injustificada" que ha provocat Donald Trump. El president de la Generalitat ha expressat desconfiança cap a la suspensió de l'entrada en vigor d'aquestes taxes a la Unió Europea -se'n manté una del 10%- i ha deixat clar que el pla català contra els aranzels "es manté". "Aquesta pausa dona una oportunitat a la negociació, però el comportament que estem veient de la presidència dels Estats Units és bastant arbitrari i no podem donar res per fet", ha dit. En aquest sentit, ha avançat que s'està treballant una declaració unitària de Catalunya, Baden-Württemberg, Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps en contra dels aranzels, que es concretarà divendres.

El president ha fet una crida a la "serenitat" a l'hora d'articular una resposta, que ha de ser en favor del "comerç internacional basat en regles", perquè això "ha portat prosperitat". Illa ha desitjat que la guerra comercial "es recondueixi", però ha admès que no es poden fer pronòstics. "Tot està obert", ha dit. El Govern posarà "tots els recursos possibles" per donar resposta a una eventual imposició d'aranzels per protegir les empreses i els treballadors catalans, i fer-ho de manera coordinada amb l'Estat i amb Brussel·les. "El moment és delicat i des de Catalunya volem reafirmar els valors europeus i contribuir a reforçar el projecte europeu", ha assegurat.

El pla exposat dilluns, ha dit, es manté, perquè l'escenari és "incert" i "pot passar de tot". "Hi ha hagut una pausa, però el pla continua vigent i el tindrem a punt per poder ajudar, i continuarem fent reunions amb els sectors més afectats per preparar-nos per aquesta situació", ha explicat. El president fa dies que insisteix que la situació provocada per Trump "és completament nova" i genera un neguit entre els mercats i la ciutadania. "Els governs hem d'estar preparats i respondre", ha deixat clar, i fer-ho des de la prudència, però també des de la defensa d'Europa i els valors europeus.

Pel que fa al suplement de crèdit, Illa s'ha mostrat prudent però optimista de cara a poder-lo aprovar. Ha demanat "respecte" als ritmes de les altres formacions polítiques, singularment ERC i els Comuns, tot esperant que "es pugui concretar". En aquest sentit, ha dit que els grups parlamentaris tenen "una actitud constructiva" i són conscients que el moment és "delicat". "Tinc la confiança que aquest capteniment responsable s'expressarà en tots els àmbits, no només en el pla de resposta als aranzels, sinó també en totes les decisions que hàgim de prendre", ha reblat el president.

Illa s'ha reunit aquest matí amb el prestigiós think tank italià ISPI i també amb la Cambra de Comerç d'Espanya a Itàlia. El president vol conèixer de primera mà la situació de les empreses catalanes que exporten als Estats Units des d'Itàlia, i per això aquesta tarda visitarà una fàbrica d'una companyia gironina amb delegació a la Llombardia. Divendres serà un dia marcat pels actes institucionals, amb el traspàs de la presidència, i Illa exposarà el pla per aquest pròxim anys al capdavant dels Quatre Motors.