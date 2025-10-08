Calendari fixat. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) informarà sobre el resultat de l'opa del BBVA al Banc Sabadell el pròxim divendres 17 d'octubre, just una setmana després de tancar-se el període d'acceptació.
El regulador ha indicat que també comunicarà al mercat les decisions que es derivin del resultat, com seria el cas d'una segona opa, i es detallaran els criteris "per a determinar un preu equitatiu". "Qualsevol afirmació sobre la determinació del preu equitatiu que es traslladi al mercat abans que la CNMV publiqui aquests criteris s'ha de considerar com una mera especulació", ha afirmat el regulador en un comunicat aquest dimecres. La segona opa és un escenari que s'ha plantejat en cas que l'acceptació quedi entre el 30 i el 50%.
En el comunicat, la CNMV assegura que "exercirà les seves competències supervisores i sancionadores" en cas que sigui necessari per tal de complir amb la normativa aplicable i ho farà "de forma independent i amb l'objectiu prioritari de protegir a inversors i accionistes".
El BBVA, contra una segona opa
El director general de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, assegura que "no té cap sentit esperar una hipotètica segona opa" al Banc Sabadell perquè "no té cap avantatge". En una entrevista amb l'ACN, el màxim responsable del banc a Espanya diu que l'escenari de la segona opa "és molt improbable" i "incert" i no té "cap avantatge ni de preu, ni de termini ni de fiscalitat".
Després que l'accionista minoritari més rellevant del Banc Sabadell, David Martínez, anunciés el seu suport a l'opa, Belausteguigoitia afirma que hi ha hagut una "acceleració" de les adhesions i es mostra confiat que se superarà "folgadament" el 50%. De fet, preveu un suport "massiu" dels inversors institucionals i relativitza el cas de Zurich . En canvi, per part del Banc Sabadell, asseguren que molta part de l'accionariat està "convençuda" que és "millor" una segona opa, que hauria de ser en efectiu i amb un preu validat per la CNMV.