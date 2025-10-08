08 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Economia

La CNMV informarà sobre el resultat de l'opa del BBVA al Sabadell el divendres 17 d'octubre

El regulador ha indicat que també comunicarà al mercat les decisions que es derivin del resultat, com seria el cas d'una segona opa, i es detallaran els criteris "per a determinar un preu equitatiu"

  • EL president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president del BBVA, Carlos Torres, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 15:10
Actualitzat el 08 d’octubre de 2025 a les 15:15

Calendari fixat. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) informarà sobre el resultat de l'opa del BBVA al Banc Sabadell el pròxim divendres 17 d'octubre, just una setmana després de tancar-se el període d'acceptació.

El regulador ha indicat que també comunicarà al mercat les decisions que es derivin del resultat, com seria el cas d'una segona opa, i es detallaran els criteris "per a determinar un preu equitatiu". "Qualsevol afirmació sobre la determinació del preu equitatiu que es traslladi al mercat abans que la CNMV publiqui aquests criteris s'ha de considerar com una mera especulació", ha afirmat el regulador en un comunicat aquest dimecres. La segona opa és un escenari que s'ha plantejat en cas que l'acceptació quedi entre el 30 i el 50%.

En el comunicat, la CNMV assegura que "exercirà les seves competències supervisores i sancionadores" en cas que sigui necessari per tal de complir amb la normativa aplicable i ho farà "de forma independent i amb l'objectiu prioritari de protegir a inversors i accionistes".

El BBVA, contra una segona opa

El director general de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, assegura que "no té cap sentit esperar una hipotètica segona opa" al Banc Sabadell perquè "no té cap avantatge". En una entrevista amb l'ACN, el màxim responsable del banc a Espanya diu que l'escenari de la segona opa "és molt improbable" i "incert" i no té "cap avantatge ni de preu, ni de termini ni de fiscalitat".

Després que l'accionista minoritari més rellevant del Banc Sabadell, David Martínez, anunciés el seu suport a l'opa, Belausteguigoitia afirma que hi ha hagut una "acceleració" de les adhesions i es mostra confiat que se superarà "folgadament" el 50%. De fet, preveu un suport "massiu" dels inversors institucionals i relativitza el cas de Zurich . En canvi, per part del Banc Sabadell, asseguren que molta part de l'accionariat està "convençuda" que és "millor" una segona opa, que hauria de ser en efectiu i amb un preu validat per la CNMV.

 

 

Et pot interessar