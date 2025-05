La inflació a l'Estat baixa de la barrera del 2% que el Banc Central Europeu marca com a objectiu

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat tres dècimes el maig a l'Estat i s'ha establert en l'1,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquestes dades, la inflació se situa per sota del 2%, dins els límits "saludables" per a l'economia que estableix el Banc Central Europeu (BCE), com ja ho va fer l'octubre passat, quan va assolir l'1,8%.

Les noves xifres d'inflació suposen una bona notícia en un context global inestable per la política aranzelària -ara en dubte- del president dels Estats Units, Donald Trump, la invasió russa d'Ucraïna i el setge d'Israel a la Franja de Gaza. Es tracta de la xifra més baixa des del mes d'octubre i encadena tres mesos moderant-se.

Sobretot, gràcies a l'abaratiment de l'oci i la cultura, així com a la caiguda dels preus al grup de transport i al fet que l'electricitat va pujar al maig menys que al mateix mes d'un any enrere. També ha baixat la inflació subjacent, que no recull els preus més volàtils, fins al 2,1%, tres dècimes menys respecte de l'abril. A més, l'indicador mensual mostra un estancament dels preus (0%).

La inflació a la baixa ha arrossegat també l'euríbor, el tipus d'interès de referència per als préstecs hipotecaris en format variable, que tancarà el mes de maig fregant el 2%, tot i que encara no ha aconseguit ultrapassar aquesta frontera contràriament al que s'esperava. Això vol dir que les persones amb una hipoteca de tipus variable que hagin de revisar el cost en sortiran beneficiades i veuran reduïda la quota.

L'Estat compleix els objectius del BCE

La lectura principal de les noves dades de l'IPC és que l'Estat ha assolit el nivell de referència d'inflació que marca com a objectiu el BCE, que és del 2% interanual. El BCE és l'encarregat d'establir la política monetària de l'euro, que entre altres coses implica decidir quins han de ser els tipus d'interès. Dit d'una altra manera, el preu dels diners o el cost que té accedir a un préstec. Si la inflació fos massa alta, el BCE es veuria obligat a apujar aquests tipus i dificultaria la situació a les empreses i als particulars.

Catalunya, a l'espera de les dades per comunitats autònomes

Tot i les conclusions positives, les dades avançades aquest divendres no inclouen els indicadors per comunitats autònomes. A mitjans de juny, quan es publiquin les definitives, l'INE també facilitarà la xifra de l'IPC a Catalunya i permetrà concretar l'estat de la inflació al país, tot i que les actuals permeten preveure un avenç encoratjador.