La Xina castiga la carn de porc catalana amb aranzels del 62%

La Xina ha respost als aranzels que va imposar la UE als cotxes elèctrics xinesos amb taxes temporals de fins al 62% sobre la carn de porc europea i conseqüentment castigarà la carn porcina d'origen català. Així ho ha anunciat aquest divendres en un comunicat el ministeri de Comerç del gegant asiàtic, una decisió que s'emmarca dins una investigació iniciada l'any passat pel govern xinès com a represàlia als gravàmens de la UE.
Els aranzels, que es començaran a aplicar a partir del 10 de setembre, seran del 20% per a les empreses que cooperin en les investigacions -encara en marxa- i de fins al 62% per a les que no col·laborin. La Comissió Europea, però, posa en dubte els arguments de Pequín per justificar els aranzels i assegura que manté obertes "totes les opcions" per defensar el sector.
La decisió de la Xina arriba en un context de tensions comercials entre la UE i la Xina, una situació que es va agreujar de forma notable quan, l'octubre de l'any passat, la Comissió Europea va obtenir prou suports dels estats membre per aplicar aranzels addicionals de fins al 36% als vehicles elèctrics xinesos acusats de "competència deslleial".
Arran de la proposta de l'executiu comunitari, Pequín va decidir obrir una investigació per competència deslleial a les importacions europees de porc i, posteriorment, iniciar una altra anàlisi sobre les importacions de productes làctics procedents de la UE.
Si bé les tensions comercials es mantenen, ambdues parts han mantingut converses per trobar una solució "mútuament acceptable" a la situació.
Potencial impacte a Catalunya
La mesura anunciada aquest divendres per la Xina podria tenir un impacte significatiu a Catalunya, ja que el gegant asiàtic és un dels principals mercats d'exportació de carn porcina. Segons les últimes dades de la Promotora d'Aliments Catalans (Prodeca) de l'any 2024, Catalunya va exportar carn de porc a la Xina per un volum superior a 140.000 tones, xifra que representa un 43% del total de les exportacions agroalimentàries catalanes al país asiàtic.
Brussel·les es defensa
En la roda de premsa diària que ofereix la Comissió Europea, el portaveu de Comerç de l'executiu comunitari, Olof Gill, ha apuntat que les investigacions impulsades per la Xina "estan basades en al·legacions qüestionables i desmarcades de les línies que fixa l'Organització Mundial del Comerç". "Estudiarem els detalls i decidirem quins seran els següents passos, però puc assegurar que prendrem totes les mesures necessàries per defensar els nostres productors i la nostra indústria", ha afegit.
En aquest sentit, Gill no ha especificat quines accions té previst dur a terme la Comissió Europea, tot i que ha matisat que, a hores d'ara, "es tenen en compte totes les opcions".