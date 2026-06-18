L’empresa britànica OQC obrirà un nou un centre de computació quàntica a Barcelona

L’empresa britànica Oxford Quantum Circuits (OQC) ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d’euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims cinc anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l’empresa que han fet una "bona tria". Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament (R+D) i a la fabricació d’ordinadors quàntics de nova generació. L’empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d’aquest 2026.
La nova seu serà primer espai de desenvolupament i fabricació de la companyia a escala global, així com el centre de computació quàntica més gran del sud d’Europa. “Això no és només una nova ubicació”, ha defensat el director executiu d’Oxford Quantum Circuits, Gerald Mullally, que ha celebrat el nou capítol que obre la companyia a Barcelona, una ciutat que ha definit com un indret on “el futur no només s’imagina, sinó que es crea”. En aquesta línia, el president Illa ha reivindicat la capacitat de l’ecosistema català per “passar de la promesa a la realitat” i ha assegurat que la decisió de OQC és un missatge de lideratge i de sobirania tecnològica.
Així mateix, el tinent d’alcaldia de Barcelona, Jordi Valls, ha assegurat que Barcelona és la capital científica i tecnològica d’Espanya i un referent a Europa. “Heu triat bé, no us heu equivocat, és una bona decisió, teniu un bon entorn de col·laboració publicoprivada”, ha etzibat dirigint-se a l’empresa.
Noves instal·lacions
Anomenada OQC Global Quantum Development & Manufacturing Centre, estarà dedicada al disseny, desenvolupament i fabricació d’ordinadors quàntics de nova generació, amb aplicacions en àmbits com la intel·ligència artificial (IA), les finances, la salut i l’energia. A més, les instal·lacions disposaran d’espais de laboratori, oficines i una àrea de muntatge i integració tècnica per dur a terme activitats d’R+D aplicada, d’industrialització, integració de sistemes i fer proves en enginyeria quàntica.
Finançament
La companyia britànica, que va néixer com a empresa derivada de la Universitat d’Oxford, compta amb el suport de la Generalitat a través d’Acció, i també del govern espanyol amb instruments del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Global.
A més, recentment ha tancat una ronda d’inversió de Sèrie C de vora 300 milions d’euros, una operació que ha comptat amb una inversió de 46 milions d’euros de la gestora publicoprivada Cofides a través del Fons de Coinversió (FOCO). Segons la presidenta i consellera delegada de Cofides, Ángela Pérez, el projecte de OQC mobilitzarà 275 milions d'euros a Espanya en els pròxims cinc anys.
Seus als Estats Units i al Japó
Fundada el 2017, l’OQC es dedica a desenvolupar ordinadors basats en superconductors i ha estat pionera en el desplegament de sistemes quàntics en centres de dades. La companyia disposa d’un model de negoci que permet l’accés remot als ordinadors quàntics, fet que contribueix a ampliar-ne l’ús i l’accessibilitat.
L’empresa britànica compta amb presència internacional als Estats Units, on disposa d’una filial comercial i un centre de dades d’IA quàntica, i el Japó, on a banda de la filial comercial també té un centre de dades de col·locació. En conjunt, la seva plantilla té 150 treballadors en tot el món.