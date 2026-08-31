L'euríbor tanca l'agost a l'alça i frega el 3%: els experts recomanen hipoteques a tipus fix

L'euríbor pressiona a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta dels últims dos anys. Tot i l'ascens de l'indicador de referència que determina els interessos de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt "refredi" la concessió de préstecs i diu que la demanda de compravendes continua "consistent" sobretot pels alts preus del lloguer.
A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu (BCE) en 0,25 punts per frenar la inflació en la pròxima reunió del 10 de setembre, que les veus consultades per l'ACN donen per feta, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. "No estem signant hipoteques mig punt per sobre de fa sis mesos i això és bo pel mercat, sobretot pel qui s'hipoteca", afirma l'agent hipotecari David Serra, d'H2B.
Amb tot, l'euríbor encadena dos mesos a l'alça i el llindar del 2,9% no se superava des del setembre del 2024, és a dir, fa pràcticament dos anys. De fet, si s'observa la xifra diària, aquest agost hi ha dies on s'ha situat per sobre del 3%.
Serra, soci de l'empresa H2B, especialitzada en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'euríbor hauria de ser "molt descarat" perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari "no és tan forassenyat" com el del 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
Preguntat per quin tipus de préstecs recomanen en un context de tipus a l'alça, Serra opta pels fixos i adverteix als qui tenen les hipoteques variables i mixtes que "vigilin" en els pròxims mesos. "Si aconsegueixen una hipoteca al voltant del 2,5% fixa s'estalviaran molts diners", diu.
De fet, les hipoteques fixes ja protagonitzen la majoria de les signatures a l'Estat. Així, al juny un 61,7% dels préstecs sobre habitatges van ser a tipus fix, segons les dades més recents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Fa uns anys, en canvi, la majoria de les hipoteques eren a tipus variable.
La pujada de l'euríbor no afecta gaire el mercat immobiliari
Per la seva banda, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, assegura que per ara el mercat s'està mostrant "poc sensible" a la tendència a l'alça de l'euríbor. Així mateix, tot i que evita especular sobre què passarà en els pròxims mesos, dubta que l'augment dels tipus en 0,25 punts provoqui un "daltabaix important" en la concessió de crèdits i prefereix parlar de "frenada".
"Hi ha una demanda molt sòlida, molt consistent. Hi ha una necessitat real de comprar habitatge i encara que pugin els tipus d'interès i els preus, aquesta demanda existeix", diu en declaracions a l'ACN. "En un mercat on l'oferta d'habitatge és tan escassa, això fa que els habitatges que surten al mercat es venguin. El mercat es mantindrà perquè l'oferta persisteix", afegeix.