L’Institut Català de Finances (ICF) ha tancat el 2025 amb una activitat rècord de 1.000,4 milions d’euros, un 18% més que l’any anterior. Segons ha explicat en roda de premsa el president de la junta de govern, Juli Fernández, la banca pública ha concedit préstecs, avals i inversió en capital risc a 1.679 empreses, entitats i particulars. De fet, l’activitat en préstecs i avals ha arribat als 929,5 milions d’euros, amb un increment de 118,3 milions. Una de les principals novetats de l’any ha estat el desplegament dels préstecs Emancipació, que han permès finançar 476 habitatges per a joves d’entre 18 i 35 anys.
Territorialment, la vegueria de Barcelona ha concentrat el 61% del finançament. En concret, ha concentrat 544,1 milions d’euros, més de la meitat del total. La segueixen les comarques gironines amb 81,8 milions (9,2%), el Camp de Tarragona amb 62,2 milions (7%) i Ponent amb 56,7 milions (6,4%). També destaquen el Penedès (6,3%) i la Catalunya Central (6,1%), mentre que les Terres de l’Ebre (2,7%) i l’Alt Pirineu i Aran (0,9%) tenen un pes menor.
Davant aquesta situació, la consellera delegada de l’entitat, Vanessa Servera, ha defensat que en totes les vegueries, excepte a Barcelona, s’ha invertit per sobre de la contribució al PIB que fa la zona. En aquesta línia, Fernández ha celebrat les dades “fantàstiques” d’enguany i ha destacat que l’ICF és una eina essencial per la “prosperitat compartida”.
El repartiment per sectors i clients
Segons les dades presentades aquest dijous, el sector de la indústria ha estat el líder pel que fa al finançament. En detall, la indústria l'ha liderat amb 327,4 milions d’euros (35%), seguida del comerç i el turisme amb 199,3 milions (21%) i l’habitatge social amb 151 milions (16%). En nombre de clients, però, ha destacat l’habitatge (31%) i el sector primari (26%), impulsat pels programes específics de suport.
Del total de 929,5 milions d’euros en préstecs i avals, la meitat s’ha destinat a projectes amb impacte social i ambiental, que han sumat 467 milions. Paral·lelament, l’ICF ha finançat 1.163 habitatges socials el 2025 i acumula 5.581 habitatges de lloguer assequible impulsats des del 2018. Com a novetat de l’any passat, la banca pública ha donat 476 préstecs per pagar l’entrada de joves que volen comprar el seu primer habitatge, una xifra que s’enfila fins als 846 si es recompta fins al 24 de març d’aquest mateix any: "És un producte que funciona", destaquen.