Oposició frontal a l'opa i a la reducció de jornada: els fronts de batalla de Pimec

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha refermat aquest dimarts “l’oposició frontal” de l’entitat a l’opa hostil del BBVA contra el Banc Sabadell. Ho ha assegurat després de l’assemblea general celebrada per la patronal aquest dimarts. “Pimec continuarà explicant les conseqüències d’aquesta opa que, amb dades a la mà, podria ser molt negativa pel teixit de les pimes, ja que “restringiria l’accés al nostre oxigen”.

Antoni Cañete ha insistit en el rebuig a la reducció de jornada laboral, que ha considerat “un fracàs del diàleg social”, admetent el “temor” que genera la proposició del govern espanyol: “Seria nefasta i absolutament inassumible per a les petites empreses”. En la tramitació parlamentària, ha dit, “pot entrar un cavall i sortir un camell”. Com va fer ahir Foment, Pimec també reclama una fiscalitat que permeti als empresaris competir en igualtat de condicions i ha aplaudit que la consellera d’Economia, Alícia Romero, hagi anunciat un grup de treball sobre la competitivitat.

Pimec obrirà una ronda de contactes amb els grups al Congrés, que demà començaran amb el PSOE a Madrid. També està prevista una trobada amb Sumar, la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La lluita per la representativitat

El dirigent patronal ha posat en valor que Pimec hagi vist reconeguda la seva presència en les taules del diàleg social i ha negat que tingui a veure amb cap tipus de negociació amb l’executiu espanyol. Ha subratllat com a gran victòria que Pimec hagi vist plasmada en el BOE la seva entrada al Consell Econòmic i Social (CES). Ha apuntat clarament contra la CEOE pel recurs que la gran patronal espanyola ha presentar per intentar vetar l’entrada de Pimec a la comissió nacional consultiva de convenis col·lectius. Cañete ha destacat que no veu recorregut al recurs de la patronal espanyola.

Per Pimec, l’exercici del 2024 ha estat, en paraules de Cañete, “excepcional”, coincidint amb els 50 anys de trajectòria de l’entitat, amb un nivell d’ingressos de 26 milions d’euros (l’any anterior va ser de 22 milions), amb un increment del 6% en les quotes dels socis (amb un total de 5.244.000 euros) i un resultat final de 2.116.000 euros. El pressupost per al 2025 és de 24.805.000 euros.

Porta oberta a un tercer mandat

Cañete ha encetat un nou mandat després de la seva reelecció sense contrincant, el febrer passat. L’assemblea també ha reformat els estatuts, mantenint la limitació de dos mandats per a la presidència, però introduint la possibilitat d’un tercer mandat en circumstàncies especials i sempre que l’assemblea ho avali per una majoria de dos terços. Cañete ha afirmat que “de moment” no contempla aspirar a un tercer mandat.