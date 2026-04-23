La patronal i els sindicats CCOO i UGT han signat un pacte per al sector de les estacions de servei amb increments salarials del 6,4% durant els 3 anys de durada del conveni. El passat 2025 ja es va aplicar un increment del 3,4%; enguany serà del 2%; i, el 2027, de l'1% (tots amb efectes retroactius des de l'1 de gener). L'acord inclou una clàusula de revisió salarial per al 2026 i el 2027 (fins al 6% anual i sense revisió a la baixa), reducció de jornada i altres millores laborals com ara la regulació de la jubilació anticipada, segons afirma CCOO en un comunicat. En virtut del pacte les formacions sindicals han desconvocat la vaga prevista per al 30 d'abril i el 3 de maig.
En matèria de temps de treball, l'acord també garanteix la reducció de la jornada anual durant tota la vigència del conveni, afegeix CCOO. Alhora es millora el plus festiu (s'incrementa en 2 euros des del 2026), el plus de distància (arribarà als 0,13 euros el 2027), el menyscapte de moneda (se situa en 667 euros anuals el 2026 i el 2027), i el plus de neteja (amb un mínim de 30 euros).
Pel que fa a la regulació de la jubilació anticipada, se'n facilita l'accés fins a un mes abans de la jubilació ordinària i es reorganitza el cobrament de les primes en quatre períodes semestrals.
També es reforcen les garanties laborals amb l'obligatorietat d'una audiència prèvia de fins a cinc dies hàbils abans de qualsevol acomiadament. El conveni incorpora noves regulacions al règim de faltes, vinculades al registre de jornada i la comunicació d'absències, sempre sota el principi que les empreses han de garantir els mitjans necessaris, afirma el sindicat. Les parts s'han compromès a tancar la redacció definitiva del conveni en un termini màxim de 30 dies.