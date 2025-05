Pimec entra al Comitè Econòmic i Social europeu

Pimec, la patronal de les petites i mitjanes empreses, serà present en el Consell Econòmic i Social Europeu (CESE), un òrgan consultiu format per empresariats, sindicats i altres veus del diàleg social. Des de Pimec, que presideix Antoni Cañete, s'ha destacat el fet com el fruit d'un treball llarg amb presència a Brussel·les i que respon a l'estratègia de l'organització de "tenir veu pròpia en tots els àmbits on es decideixen les grans polítiques comunitàries".

La patronal de les pimes porta anys lluitant per assolir la representació que considera que li pertoca en tots els organismes de decisió i consultius de la política econòmica. Així, és present a la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius i té present un lloc al Comitè Econòmic i Social, on s'està pendent que se sàpiguen els nous integrants de l'organisme, que presideix l'economista Antón Costas.

La persona que representarà Pimec en el CESE -que té la seva seu a la capital belga- serà Jacint Soler, una peça clau en la tasca de pont feta a Brussel·les i que és el responsable de relacions internacionals i afers europeus de Pimec. El seu mandat serà de cinc anys, fins al 2030.

.