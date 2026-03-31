31 de març de 2026

Economia

Quant s'encarirà la teva hipoteca per l'augment de l'Euríbor arran de la guerra a l'Iran

L'índex de referència ha tancat el mes al 2,56%, la pujada més forta dels darrers dos anys

  • Habitatges a Barcelona, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 31 de març de 2026 a les 20:38

L'augment sobtat de l'Euríbor arran de la guerra a l'Iran ha tornat a encendre les alarmes entre les famílies amb hipoteca variable. Aquest mes de març, l'índex de referència ha repuntat amb força, disparat per la incertesa econòmica derivada de la situació a l'Orient Mitjà. I la gran pregunta és: quant s'encarirà la hipoteca cada mes?

L'Euríbor a 12 mesos ha tancat el mes al voltant del 2,56%, la pujada més forta dels darrers dos anys. Un increment que arriba en un context de tensió internacional i que també ha disparat els preus de l'energia, sobretot els carburants, així com dels aliments.

Per a aquells qui tenen una hipoteca variable -com ho són a la majoria de les llars a Espanya- l'impacte ja és tangible. Si es té en compte una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 30 anys amb un diferencial del 0,99% més Euríbor, la quota pot augmentar uns 14 euros en la pròxima revisió. Això equival a uns 168 euros més a l'any. Es tracta del primer cop en dos anys de caigudes que les quotes deixen de baixar i tornen a encarir-se.

Ara bé, cal tenir en compte que aquesta afectació no serà igual per a tothom. Dependrà de factors com l’import del préstec, el diferencial pactat amb el banc o si la revisió és anual o semestral. En hipoteques més elevades, l’increment mensual pot ser notablement superior, i en alguns casos es pot veure traduït en pujades de 20 o 30 euros al mes.

Ara caldrà veure si el conflicte a l'Iran s'allarga i com evoluciona la inflació, que podria obligar al Banc Central Europeu a apujar els tipus d’interès. En aquest escenari, l’Euríbor podria continuar escalant i acostar-se, o fins i tot superar, el 3% en els pròxims mesos.

Segons els experts, ara "entrem en una fase d'incertesa", ja que "aquest tipus de moviments tan sobtats no són habituals en l'indicador i generen inquietud entre els hipotecats, especialment en aquells amb préstecs a tipus variable".

