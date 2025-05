Qui és qui en la maniobra judicial contra la consulta pública sobre l'opa

Un nou actor ha aparegut en el llarg serial de l’opa hostil del BBVA contra el Banc Sabadell. Aquest dimarts s’ha fet pública la decisió del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, d’elevar al consell de ministres la decisió sobre l’oferta del banc basc, després de la consulta pública ideada per Pedro Sánchez. Al mateix temps, un bufet madrileny, Statera Legal, a través de l’advocat madrileny Ibor Fernandes Romero, ha interposat recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional contra la consulta.

Segons Statera Legal, el bufet del qual és soci Ibor Fernandes, la iniciativa "no té cobertura legal" i presenta "defectes formals de gravetat". Considera que és contrària als principis d’igualtat i no discriminació, i demana la suspensió cautelar dels seus resultats. Ara bé: qui són aquests advocats que han recorregut a l’Audiència Nacional per torpedinar l’actuació del govern espanyol davant de l’opa?

Professor de Dret Constitucional en el Centre d’Estudis Superiors Cardenal Cisneros i accionista del BBVA, Fernandes s’ha destacat els darrers anys per ser un actiu polemista en alguns mitjans conservadors madrilenys, en els quals s’ha posicionat de manera radical contra la reforma del codi penal que va suprimir el delicte de sedició. Va elogiar la sentència del procés com a "extraordinària", ha considerat la llei d’amnistia com "la destrucció d’un pilar bàsic de l’estat de dret", equiparant la majoria que sosté Sánchez -i la norma- a "l’ascens de Hitler, que va guanyar les eleccions i va posar els jueus en camps de concentració".

El vincle amb el búnquer del TC

Fernandes Romero és un dels coautors de l’obra col·lectiva La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho, coordinat, entre d’altres, per Manuel Aragón, un dels magistrats de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l’Estatut. El lligam amb Aragón no és pas l’únic que aquest advocat manté amb l’ala més intransigent del TC.

També va ser molt crític amb la resposta donada pel govern Sánchez a la crisi pandèmica. Segons aquest advocat, la declaració de l’estat d’alarma va ser propera a un estat d’excepció encobert: "El govern ha creuat un seguit de línies vermelles que posen en risc sever l’estabilitat de l’estat de dret".

Un soci de Fernandes a Statera Legal és Enrique Arnaldo Benzo, fill d’Enrique Arnaldo Alcubilla, membre del TC alineat amb el seu sector més cosnervador i molt proper al PP, que el va proposar per a l’alt tribunal, on va entrar el 2021. Es dona el cas que el magistrat del TC va dirigir la tesi doctoral de Fernandes sobre el tema Estudi sistemàtic de les patologies del decret-llei. Arnaldo serà un dels magistrats que decidiran en breu la sort de l'amnistia al TC.