Catalunya, impermeable a una guerra comercial amb Israel: no arriba a l'1% de les exportacions i importacions

La Comissió Europea (CE) va proposar dimecres aplicar aranzels a prop del 40% de les exportacions d'Israel a la Unió Europea (UE) com a represàlia per Gaza, una mesura que podria afectar l’entrada de productes hebreus a Catalunya, on tot i el context bèl·lic actual les importacions israelianes han crescut més d’un 30% interanual segons dades del mes de juny del Ministeri d’Economia.
Això no obstant, en termes globals les compres a Israel suposen tot just el 0,2% de totes les importacions catalanes. A més, la balança comercial és favorable a Catalunya, amb un volum d’exportacions superior al d’importacions, malgrat que, aquestes sí, han davallat també prop del 30% el darrer any. En qualsevol cas, no representen més del 0,4% del total exportat per Catalunya al món al juny.
Les dades de ComEx corresponents al mes de juny corroboren que Israel no és un soci principal ni de les exportacions (0,4% de l’exportació catalana mundial) ni de les importacions catalanes (0,2% del total). Els 39,1 milions d’euros en vendes d’aquest mes, sumats als prop de 20 milions de compres, fan un volum de negoci de 59,1 MEUR i ofereixen un saldo comercial positiu favorable a Catalunya de 19,2 MEUR.
Puja la importació, cau l’exportació
L’altre aspecte que mostren les dades és, d'entrada, una caiguda interanual d'entorn un 15% del volum de negoci total, de 69,4 milions el juny de 2024 a 59,1 milions el mateix mes d'aquest any. I, en segon lloc, que mentre l’exportació catalana a Israel ha decaigut en un any entorn d'un 28,5%, passant dels 54,6 milions d’euros en vendes del juny de 2024 als 39,1 del mateix mes d’aquest any, la importació s’ha mogut en sentit invers i ha crescut. És a dir, les vendes al país hebreu han remuntat un 34%, ja que han passat de 14,8 milions d’euros un any enrere als gairebé 20 milions del darrer mes de juny. Una dinàmica que podria veure’s afectada amb l’aplicació d’aranzels als productes israelians anunciada per la CE.
Amb tot, però, la balança comercial segueix sent favorable a Catalunya, que encara ven gairebé el doble a Israel que el que li compra. Aquesta és, de fet, la dinàmica entre ambdós territoris des de fa anys. Les exportacions de Catalunya a Israel han superat les importacions durant cada any des del 2008, amb dades anuals del Ministeri d'Economia. Mentre que les compres han oscil·lat cada any entre els 150 i els 300 milions, les exportacions han anat creixent especialment des del 2009, quan se sumaven 152 milions. L'any passat la xifra va arribar als 593 milions, prop d'un 40% més que l'any 2015, quan es va establir l'oficina d'Acció a Tel-Aviv que el Govern va decidir tancar el passat mes de maig.
Amb dades anuals, el 2023 es va notar l’impacte de l’esclat de la guerra de Gaza, amb una reducció tant de les vendes com de les compres després que el 2022 ambdues havien tocat sostre. En canvi, el 2024 es van estabilitzar en nivells similars, quan va esclatar el conflicte a Gaza.
Per sector, les semimanufactures representen el 40% de la relació comercial entre Catalunya i Israel (suma d’exportacions i importacions), seguides del sector de l'automòbil i la maquinària.
El 0,6% de les importacions de fora de la UE
Al seu torn, les vendes d’Israel al conjunt de països de la UE -que es veuran eventualment gravades pels nous aranzels del 40%- representen tan sols el 0,6% de tot el que importa el grup comunitari més enllà de les seves fronteres, segons dades d’Eurostat corresponents també el juny de 2025.
Segons l’oficina estadística europea, el comerç entre la UE i Israel va ascendir al juny a 3.162 milions d’euros de volum de negoci, 1.977 dels quals en exportacions, 1.185, en importacions. La balança comercial és, doncs, també favorable a la UE, amb un saldo positiu de 792,1 milions d'euros.
Pel que fa a l’evolució de la relació comercial els darrers mesos, no s’observa una davallada significativa els últims mesos arran del conflicte, més enllà de fluctuacions mensuals. En aquest sentit, fins i tot s’observa com les importacions i les exportacions del mes de juliol (la darrera dada que ofereix Eurostat), han estat superiors a les del mes de juny, i similars al mes d’octubre de l’any passat, per comparar-ho amb un moment una mica més llunyà.
Les manufactures i la maquinària industrial són els principals productes que importa la UE d’Israel, mentre que entre les vendes al país que presideix Benjamin Netanyahu destaquen els productes químics, de nou les manufactures i la maquinària, i els del sector alimentari.