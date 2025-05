El Barça aixeca el 28è títol de Lliga amb l'objectiu d'obrir una nova era

Victòria a Cornellà, festa a Canaletes i a la Ciutat Esportiva, rua pels carrers de Barcelona. I només faltava la fi de festa a Montjuïc. El Barça ha aixecat el títol de Lliga davant l'afició després de la derrota amb ressaca però anecdòtica contra el Vila-real (2-3), això sí, amb un nou golàs de Lamine Yamal. Sigui com sigui, els blaugrana han celebrat el 28è títol de Lliga i el missatge cap a l'afició és molt clar: això no ha fet més que començar.

Els blaugrana, a falta d'un altre partit intranscendent a San Mamés, tanquen una temporada inoblidable. La Lliga, si bé ha estat disputada, s'ha decidit gràcies a les dues victòries als Clàssics. Cal sumar-li també les dues victòries contra el Reial Madrid que van donar la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei que han complert un triplet domèstic que cap club havia aconseguit mai.

Però aquesta temporada és històrica a can Barça per moltes altres coses. El miracle de Hansi Flick ha transformat un equip que, no només fa el millor joc d'Europa, sinó que també té una mentalitat guanyadora sense límits. Només s'ha resistit la Champions, però el projecte liderat per una generació d'or de la Masia ho té tot per arribar molt lluny.