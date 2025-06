El Barça ingressa diners extra pel fitxatge d'un exjugador de la Masia

Bones notícies pel FC Barcelona. El Celta de Vigo ha anunciat aquest diumenge que ha exercit l’opció de compra acordada amb el RB Leipzig per Ilaix Moriba, que firmarà contracte fins al 30 de juny del 2029.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Ilaix Moriba, 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞 ata 2029.



O RC Celta executa a opción de compra, tras un grande esforzo por ambas partes, para que Ilaix continúe na súa casa.



Seguimos construíndo XUNTOS, @IlaixMK! 👏🩵 — RC Celta (@RCCelta) June 15, 2025

Aquesta operació beneficiarà també al Barça, que ingressarà uns 600.000 euros gràcies a una clàusula de percentatge sobre una futura venda de l’explanter blaugrana, pactada amb el conjunt alemany quan va marxar. Deco, des que és director esportiu del Club, ha aconseguit recaptar més de 60 milions d’euros amb la sortida de jugadors formats a la Masia, però sense continuïtat al primer equip.

Pel que fa el camí de Ilaix, aquest ha estat marcat per alts i baixos. Format a la Masia i amb una irrupció prometedora al primer equip del Barça, amb Ronald Koeman al capdavant, el seu desig de sortir el va portar al Leipzig, però la seva estada a Alemanya va acabar amb diverses cessions a clubs de la Lliga, com el València i el Getafe.

Per la seva part, el club gallec ha destacat el “gran esforç per totes dues parts” per fer possible l’acord. Durant la temporada 2024/25, el migcampista hispà-guineà de 22 anys ha disputat un total de 33 partits a la Lliga, acumulant més de 2.000 minuts.