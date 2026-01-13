El Barça oficialitza el retorn de João Cancelo

Mentre l'actualitat futbolística té lloc a Madrid -amb el relleu a la banqueta entre Xabi Alonso i Álvaro Arbeloa- el Barça ha aprofitat per oficialitzar el primer fitxatge del mercat d'hivern. És en forma de cessió i el jugador és un vell conegut: João Cancelo serà futbolista del Barça fins a final de temporada. El Barça ha fet servir part del salari d'Andreas Christensen -lesionat de llarga durada- per inscriure el defensa portuguès.
Cancelo torna al Barça un any i mig després de fer les maletes. Va jugar-hi el curs 23/24 sota les ordres de Xavi Hernández, disputant 42 partits i sumant quatre gols i cinc assistències. En un Barça encara en construcció i sense donar el nivell a Europa va tenir un rol important a la plantilla. En aquella etapa va coincidir amb molts dels futbolistes de l'equip actual -Lamine Yamal, Lewandoski, Raphinha, Pedri, de Jong, Balde o Cubarsí-. El bon record que va deixar a la plantilla ha sigut un argument de pes per tirar endavant la cessió. Tot i això, arriba a priori amb un suplent, però el seu perfil ofensiu el converteix en una opció per a Flick com a revulsiu.
El lateral portuguès arriba procedent de l'Al-Hilal, l'equip de l'Aràbia Saudita on ha disputat l'última temporada i mitja. La incorporació de Cancelo ha de servir per donar rotació tant al lateral dret com a l'esquerre, i establir definitivament a Gerard Martin i Eric Garcia com a centrals. En principi serà l'única incorporació en defensa del mercat hivernal i lluirà el dorsal 2. Cancelo també és internacional amb la selecció portuguesa i s'està jugant un lloc al Mundial de futbol de l'estiu d'enguany, tenir minuts de qualitat amb el Barça serà un bon argument per aconseguir la convocatòria.
A 31 anys, Cancelo ha passat per grans clubs durant la seva trajectòria sense acabar d'establir-se en cap. Precisament el seu millor nivell el va donar en la seva etapa al Manchester City, quan l'entrenava Pep Guardiola. També ha jugat al Benfica, al València, a l'Inter de Milà, a la Juventus i al Bayern de Múnic.