Festival del Barça per classificar-se per als quarts de Champions

El Barça afrontava aquesta tarda un partit decisiu davant el Newcastle United després de l'1-1 a Anglaterra. En joc estava el bitllet per als quarts de final de la Champions, en una eliminatòria que s'ha resolt amb un 7-2 i ha assegurat que els blaugrana passin a quarts de final.
Raphinha ha estrenat el marcador dels blaugrana en els primers minuts, però la reacció anglesa no s’ha fet esperar i Elanga ha empatat poc després. El partit ha augmentat ràpidament el ritme i el Barça no ha tardat a contestar amb el que ha sigut el primer gol de Bernal en la Champions.
Les ocasions de gol s’han anat succeint a les dues porteries en un escenari mogut al Camp Nou. El quart ha vingut poc després del canvi d'Eric García per Araujo, qui ha fet un intent fallit a la porteria dels anglesos. Elanga ha posat el 2-2 en el marcador i, poc després, Lewandowski ha tingut l'oportunitat de desempatar, però ha fallat. Una ocasió semblant ha tingut Lamine Yamal quasi al final de la primera part, que podria haver dut l'equip amb avantatge al descans.
El tercer dels blaugrana ja s'intuïa al camp i ha arribat de penal, amb un xut que ha redimit Lamine per haver fallat l'últim intent de desempatar els anglesos. Així, la segona part ha començat amb un 3-2 molt ajustat que ràpidament ha canviat a favor del Barça amb el gol de Fermín. Minuts després, els de Flick agafen impuls i Lewandowski posa el marcador a 5-2 fent esclatar l'Spotify Camp Nou.
No content, el polonès anota el segon marcant una distància de quatre gols amb el Newcastle, assegurant així la passada a quarts de final. Només passen uns minuts de treva pels anglesos abans del setè gol del Barça que anota Raphinha i confirma la tranquil·litat amb què ha acabat el partit.