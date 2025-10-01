Els manifestants propalestins de La Vuelta s'enfronten a multes de fins a 5.000 euros

De 1.500 a 5.000 euros. Aquesta és la proposta d'import de multa que ha fet la Comissió d'Antiviolència per a 38 persones que es van manifestar a favor de Palestina durant les últimes quatre etapes de La Vuelta ciclista d'enguany. Les protestes, que van començar en una de les primeres etapes, que passava per Catalunya, van anar escalant durant la prova amb el colofó final de la darrera etapa a Madrid.
A banda, Antiviolència també demana la prohibició d'accedir a qualsevol recinte esportiu en el pròxim any. Els expedients corresponen a infraccions qualificades de lleus o greus i es tramiten a través Llei 19/2007 d'11 de juliol contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport.
Les protestes es van mantenir als diversos indrets i províncies per on passava la prova, amb centenars de manifestants. Venien en gran part precedides per la participació en la competició de l'equip Israel-Premier Tech. Un equip israelià, que va treu-re la paraula "Israel" del mallot, però va acabar la prova.
Diverses etapes, algunes d'elles les més importants de la prova o la final a Madrid van haver de modificar el seu recorregut per la presència dels manifestants. En algunes localitats seien a terra per bloquejar el pas o ocupaven la carretera. Un ciclista va caure a causa de les protestes i diversos van estar a punt.
La Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport, es reuneix dues vegades al mes i està formada per representants del Consell Superior d'Esports (CSD), el Ministeri de l'Interior, el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) La Lliga, l'ACB i la Fiscalia General de l'Estat.
El PP ataca Sánchez pel seu posicionament
Les protestes van arribar fins al terreny de la política i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va fer responsable al president del Govern, Pedro Sánchez, que la violència hagués "vençut" a l'esport, després d'haver-se suspès l'última etapa de La Vuelta Ciclista a Espanya per les protestes propalestines en el centre de la capital.
Ho va fer després que Sánchez expressés la seva "admiració" pels manifestants a favor de Palestina. També va denunciat les paraules de Sánchez la presidenta del PP a Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui va qualificar el president del Govern espanyol com a "responsable directe" dels boicots a La Vuelta.