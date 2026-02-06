No hi ha Jocs Olímpics sense polèmica. I la dels Jocs d'hivern que aquest divendres comencen a Milà té noms i cognom: saltadors d'esquí. L'Agència Mundial Antidopatge (AMA) ha confirmat recentment que els responsables de dopatge dels Jocs estaran atents a qualsevol evidència que els saltadors d'esquí masculins s'estiguin engrandint el penis per manipular les normes de l'esport que practiquen.
"No conec els detalls del salt d'esquí ni com es pot millorar. Però, si alguna cosa surt a la llum, l'analitzarem. Està realment relacionat amb el dopatge. No utilitzem altres mitjans per millorar el rendiment, però el nostre comitè de llista sense dubte investigaria si això entra en aquesta categoria", deia a Bild Olivier Niggli, director general de l'AMA.
I és que el rumor que ha publicat el diari alemany és que alguns saltadors d'esquí han intentat manipular les mesures de l'escàner corporal 3D emprades per decidir quina és la mida del mallot de competició engrandint-se el penis de forma temporal. Aquest escàner garanteix que el mallot ajustat no tingui material addicional que els doni més sustentació a l'hora d'elevar-se a l'aire.
L'entrecama del mallot d'un saltador pot arribar fins a la part inferior dels genitals de l'atleta. I, per tant, un penis més gran els pot donar un rendiment millor. L'informe de Bild parlava de la injecció d'àcid hialurònic -el que s'empra per engrandir-se els llavis, per exemple- al penis, per aconseguir un mallot més gran i aerodinàmic tota la temporada.
El president de l'AMA, Witold Banka, ha assegurat que s'investigaran els fets. Però la realitat és que no és el primer cop que els saltadors intenten manipular el mallot. Anteriorment, alguns esportistes utilitzaven preservatius amb silicona per guanyar mil·límetres de marge. L'any passat, de fet, dos medallistes de Noruega van ser suspesos durant tres mesos després de descobrir-se que havien ajustat les costures dels seus mallots al Campionat Mundial d'Esquí 2025.
Què pot passar amb l'àcid hialurònic? El periodista José Manuel Amorós, especialitzat en Jocs Olímpics i que escriu sobre dopatge, assegura que no està previst fer controls específics sobre el tema, ja que l'AMA "no aborda altres mètodes per millorar el rendiment que no siguin dopatge". Per tant, si es confirma que els esportistes empren aquesta tècnica per guanyar avantatge, es considerarà una "millora legal" dins de la competició.