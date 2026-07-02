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Expectació a l'avinguda Gaudí

Esports

  • Expectació a l'avinguda Gaudí -

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Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 17:31
Actualitzat el 02 de juliol de 2026 a les 17:49

Desenes d'aficionats es concentren al voltant del Recinte Modernista de Sant Pau, l'avinguda Gaudí i la Sagrada Família, escenari de la presentació dels 23 equips del Tour de França. Tots els ciclistes ja han arribat quan manca una hora per l'inici del principal aperitiu del Grand Départ.

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