Expectació a l'avinguda Gaudí

Desenes d'aficionats es concentren al voltant del Recinte Modernista de Sant Pau, l'avinguda Gaudí i la Sagrada Família, escenari de la presentació dels 23 equips del Tour de França. Tots els ciclistes ja han arribat quan manca una hora per l'inici del principal aperitiu del Grand Départ.\r\n\r\n\r\n\tTota la informació del Grand Départ del Tour de França a Barcelona i Catalunya\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Tour arriba a Catalunya amb carrers i carreteres tallades: totes les afectacions i calendari Marc Orts i Cussó\r\n\r\n\r\n \r\n