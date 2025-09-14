Flick castiga Raphinha per arribar tard a la sessió prèvia al Barça-València

Hansi Flick ha castigat Raphinha aquest diumenge abans del partit del Barça contra el València amb la suplència per arribar tard a la sessió d'activació prèvia al joc.
El jugador del club, que havia de ser titular aquest diumenge, ha sigut recol·locat a la suplència de l'equip per un partit que es juga a l'estadi Johan Cruyff.
Els que han sortit hui al camp convocats com a titulars han sigut Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Roony Bardhaji, Ferran Torres i Marcus Rashford. Mentre que han quedat com a suplents Araujo, Lewandowski, Raphinha, Christenseen i Olmo, d'entre altres.
La baixa de Lamine Yamal
La notícia de la lesió de pelvis del jugador estrella del Barça va indignar molt Hansi Flick, qui va compartir la seva decepció amb el tracte que havia fet la Selecció espanyola del seu jugador en els últims dos partits de classificatòria per a la Mundial, donant a entendre que l'havien desgastat sense necessitat.
"Tenien com a mínim tres gols d'avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar", es va queixar Flick. El resultat ha sigut que Yamal no ha pogut jugar el partit contra el València.