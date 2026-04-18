Forta xiulada a l’himne d’Espanya a la final de la Copa del Rei

Les xiulades a l'himne espanyol a la final de la Copa del Rei ja són tot un clàssic. De fet, en els darrers quatre anys, la marxa reial espanyola ha estat silenciada per una orquestra de vent impulsada per, com a mínim, una de les aficions que disputaven la final abans de començar el partit.
A l'edició d'enguany, que enfronta l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat, els bascos s'han afegit a la tradició que, en ordre cronològic, han seguit les aficions de Barça, Athletic Club i Osasuna els últims anys: xiular l'himne espanyol. El xivarri de l'afició basca ha obligat la megafonia de l'estadi a apujar els decibels de l'himne.
Així s'ha escoltat el moment des de la retransmissió de La 1:
En record d'Aitor Zabaleta
L'afició de la Reial Societat, a banda de xiular l'himne espanyol, ha desplegat un mosaic en homenatge a Aitor Zabaleta, aficionat txuri-urrdin, que va ser assassinat pels ultres de l'Atlètic de Madrid als voltants de l'estadi Vicente Calderón, antic feu dels matalassers. El 8 de desembre de 1998, fa 27 anys, un grup de radicals del grup ultra Bastión 1903, avui ja dissolt, va acabar amb la vida del jove de 28 anys, que ara en tindria 55.
Queixes a les xarxes
Abans del partit i la xiulada a l'himne, les xarxes ja anaven plenes amb l'ambient previ a la final. De fet, molta gent ha criticat l'afició basca per un dels càntics que s'ha sentit a la seva fan zone: "Somos la banda de Anoeta... ¡ETA!". Lluny de ser una picada d'ullet a la banda terrorista ETA, tal com han afirmat alguns usuaris a xarxes, fa referència a l'estadi de la Reial Societat, que s'anomena Anoeta, i a la terminació d'aquest. A banda, en basc, "eta" vol dir "i".
L'última Copa del Rei que va guanyar la Reial Societat és la del 2020, que va jugar-se a porta tancada l'any 2021 a caus de les mesures per la Covid. Els txuri-urdin van imposar-se per 1-0 a l'Athletic Club, també a Sevilla (seu de l'edició d'enguany).