Instal·len un bust d'Aitana Bonmatí al Parc de la Ciutadella

Que Aitana Bonmatí hagi guanyat la Pilota d'Or tres vegades consecutives no es mereix menys que un homenatge. És això el que ha volgut fer l’artista urbà Diego Ojeda, conegut a les xarxes com @NadieMeDiceArte, amb la creació d'un bust de la futbolista que s'ha instal·lat al parc de la Ciutadella.
L’escultura està feta amb plàstic imprès amb tecnologia 3D i amb una pasta de modelatge. El seu color daurat és una referència a les tres Pilotes que ha guanyat Bonmatí i està fet amb paper d'or, que s'adhereix millor als petits detalls de l’escut, el logotip o les orelles. De fet, Ojeda va publicar un vídeo al seu perfil d'Instagram en què es pot veure el procés de creació de la peça i com la modela.
El bust, que en un primer moment va aparèixer prop de la cascada del Parc, va ser traslladat fins a la glorieta de Sonia Rescalvo Zafra, un espai emblemàtic dins del mateix parc, per "motius de conservació del material", segons explica l'artista a una entrevista amb betevé. Ojeda ja va fer altre homenatge al futbol femení a través d'un mural dedicat a la selecció espanyola després del seu triomf al Mundial del 2023.
Pilota d'Or per tercera vegada
Aitana Bonmatí es va proclamar com la millor jugadora del planeta per tercera temporada consecutiva amb el triomf de la Pilota d'Or. La catalana allargava així el "llegat culer" un any més per davant de Mariona Caldentey i Alessia Russo, que tanquen el podi del femení. De les darreres set edicions de la Pilota d'Or femenina, cinc l'han guanyada jugadores del Barça. Als dos guardons d'Alèxia Putellas (2021, 2022) hi van seguir els d'Aitana Bonmatí (2023, 2024).