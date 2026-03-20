Kilian Jornet recorda els inicis més durs econòmicament: «No pagava el lloguer per poder-me apuntar a curses»

Kilian Jornet és un dels atletes catalans més reconeguts i distingits, però no ha tingut un camí fàcil per arribar al cim on és. El sabadellenc, considerat una icona mundial del trail running i l'alpinisme, ha rememorat recentment una de les etapes més complicades de la seva trajectòria esportiva, marcada per les dificultats econòmiques que el feien escollir entre cobrir les necessitats bàsiques o competir.
"Recordo quan decidia no pagar el lloguer o la factura de la llum per poder inscriure'm a les competicions", explica Kilian Jornet en un vídeo publicat al seu canal de YouTube, titulat "The season ahead: Very simple, not very original".
Jornet reconeix que quan va començar, fa vint anys, no s'hagués imaginat que arribaria a ser professional. Ara ja no pateix per poder cobrir les inscripcions de les curses que fa, però assegura que "no li molesta pagar molts diners" perquè és el que més li agrada. "M'emociona haver estat capaç de convertir el que m'apassiona en la meva feina", afegeix Jornet.
En el vídeo es mostra un Jornet proper que s'obri al seu públic i seguidors en una caminada pel bosc amb el seu fill. Parla sobre la seva família, el seu treballa i sobre el que ha aconseguit amb esforç. "Encara em costa creure que visqui d’això", destaca l'atleta.
Després d’uns anys centrat en grans reptes a l’alta muntanya com, per exemple, el "States of Elevation", en què va completar 72 cims que superen els 4.200 metres d'altitud en només un mes; l'esportista ha optat aquesta temporada per tornar a posar el focus en la competició més exigent.
El seu calendari apunta directament a algunes de les proves més dures i reconegudes del món. “El calendari és bastant simple: primer Zegama, tornaré a la Western States, després a la Sierre-Zinal i més tard a l’UTMB”, assegura Jornet, qui té el focus posat en continuar competint amb els millors per gaudinr del que fa i del que és, també, la seva professió.