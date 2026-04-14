La gespa del Metropolitano, protagonista a la prèvia de l'Atlètic de Madrid - Barça

La UEFA Champions League no és una competició qualsevol. Així i tot, la història es repeteix i el Barça torna a estar obligat a firmar una gesta per remuntar una eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid. Hansi Flick, com tots els aficionats culers, vol remuntar aquesta eliminatòria i aixecar el 0-2 de l'anada; ell hi creu. Per a fer-ho, però, l'alemany sap que ha de cuidar cada petit detall, per ínfim que pugui semblar. És per això que, ja des de la prèvia, ha decidit començar a jugar. Abans de l'entrenament del conjunt blaugrana al Metropolitano, Flick va manifestar el seu malestar amb l'estat de la gespa de l'estadi, tal com va fer saber al delegat de la UEFA.
Després de l'advertència de l'entrenador alemany, la problemàtica s'ha abordat aquest dimecres al matí a la tradicional reunió entre representants de l'organisme continental i tots dos equips. Tot i que l'article 34 del reglament de la UEFA estableix que el club local té la responsabilitat de "fer tot el possible" per garantir que el terreny de joc es trobi en les millors condicions possibles, la UEFA ha enviat un missatge tranquil·litzador al Barça. L'organisme continental ha assegurat al club català que el terreny de joc estarà tallat, exactament, a l'alçada de 26 mm (quatre per sota de l'altura màxima estipulada per normativa), i que l'Atlètic de Madrid estarà obligat a regar el camp abans del partit i durant la mitja part.
La gespa del Metropolitano, un problema recurrent
L'estat irregular de la gespa del Metropolitano no és cap novetat. De fet, al partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei d'enguany, Joan Garcia va cometre un error que va costar un gol per culpa del terreny de joc. Durant la temporada, els mateixos jugadors de l'Atlètic de Madrid s'han arribat a queixar de l'estat de la gespa al llarg d'aquesta temporada. Koke, capità de l'equip, va afirmar en unes declaracions postpartit que el camp "no està al nivell". En la mateixa línia que Griezmann, que va arribar a afirmar que l'estat del camp "complicava" jugar a futbol.
L'equip de les remuntades: l'esperit del Barça de Flick
Amb l'objectiu de remuntar entre cella i cella, el Barça de Flick té com a argument la facilitat per marcar gols. L'equip de l'entrenador alemany, marca més que el de Pep Guardiola i el de Luis Enrique, juga a l'atac sense guarir-se les espatlles i assumeix més riscos que qualsevol altre conjunt europeu. Això el fa molt atractiu per a l'espectador neutral, però també per a la parròquia culer, ja que aquesta frivolitat en el joc acostuma a traduir-se en victòries. Ja deia Johan Cruyff que és millor guanyar 5 a 4 que 1 a 0.