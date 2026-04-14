El Barça s'esperona per la remuntada: «Ara és el moment»

El Barça s'enfronta aquest dimarts al vespre a l'Atlètic de Madrid en la tornada dels quarts de final de Champions. Un duel clau al Metropolitano en què els blaugranes aspiren a remuntar el zero dos en contra de l'anada i classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Campions. És una gesta complicada, però no impossible. I el Barça té motius per creure-hi. Després de les declaracions de Lamine Yamal en la roda de premsa de dilluns, i amb la pugna per la gespa centrant la prèvia del partit, els blaugranes han penjat un vídeo a les xarxes socials per esperonar-se per la remuntada.
"Se'ns ha dit moltes vegades que no seríem capaços. Que encara ens falta. Que és massa complicat, que no val la pena intentar-ho", comença la veu en off del vídeo motivador, el qual acompanya amb imatges dels jugadors i algunes de les gestes dels blaugranes durant la lliga. El missatge, però, és clar: "No oblideu que ja hem remuntat abans, que ja hem guanyat abans. I que aquest equip no deixarà d'intentar-ho fins a l'últim minut. Ara és el moment", exclamen. Tota una declaració d'intencions per sortir a guanyar aquest vespre i creure amb l'orelluda un cop més.
Lamine Yamal ja va transmetre aquest esperit de lluita en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament amb els matalassers. Lamine, que confia en la remuntada, va destacar que el grup és jove i ple de jugadors "molt culers" i ha dit que demà, contra l'Atlètic de Madrid, lluitaran per l'escut com durant tota la temporada. "Demà ho donarem tot", ha sentenciat el davanter de només 18 anys.
A preguntes dels periodistes, el de Rocafonda va remarcar que l'equip té "moltes ganes d'estar una altra vegada en semifinals" i que s'imagina un partit amb "intensitat". A més, va destacar que l'equip té "jugadors amb molta qualitat: tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any." "Tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit, i per això confio en el meu equip", va continuar el 10 del Barça, que va prometre que no pararan de córrer "ni un minut" i que, si cauen eliminats, "serà lluitant fins al final".
L'equip de les remuntades
El Barça de Flick és un equip d'extrems, tant pel que fa a les virtuts com pel que fa a les mancances. El Barça de Flick marca més que el de Pep Guardiola i el de Luis Enrique, juga a l'atac sense guarir-se les espatlles i assumeix més riscos que qualsevol altre conjunt europeu. Això el fa molt atractiu per a l'espectador neutral, però també per a la parròquia culer, ja que aquesta frivolitat en el joc acostuma a traduir-se en victòries. Ja deia Johan Cruyff que és millor guanyar 5 a 4 que 1 a 0.
La identitat de l'equip fa que li costi molt controlar les eliminatòries a les anades, perquè és incapaç de ser conservador i fer-se fort en defensa. Si bé, també el fa molt perillós a les tornades, ja que se sent còmode amb un guió que li permeti ser més agressiu per capgirar un marcador. A la Copa ja es va quedar a les portes de la gesta, amb el 3 a 0 al Camp Nou, i el rival és el mateix. La incògnita, però, és si podrà fer el mateix lluny de casa, en un Metropolitano que estreny molt els rivals