No tens Movistar Plus? 10 bars on veure el Barça - Atlètic de Madrid de Champions

El Barça i l'Atlètic de Madrid es tornen a enfrontar aquest dimecres a la nit. Ara, al Camp Nou i a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Es preveu un duel apassionant entre dos conjunts molt diferents que somien en l'orelluda i que tindran molt present que es tracta d'una eliminatòria a 180 minuts.
Si bé, Movistar té els drets exclusius de la retransmissió televisiva dels partits de Champions a l'Estat i no es podrà gaudir del matx en obert. Per això, una bona alternativa a la ràdio és baixar a un bar i veure el partit amb un bon entrepà.
A Barcelona n'hi ha de tota menta. Des de tradicionals catalans fins a pubs irlandesos, passant per alguns de més refinats i altres més populars. Amb tot, la ciutat comtal té una oferta molt àmplia de locals ideals per veure partits i, a continuació, a Nació en recollim 10:
- Bar Estadio (Travessera de les Corts, 140)
- Ovella Negra (Carrer de Zamora, 78)
- Snack 55 (Passeig de Sant Joan, 55)
- La Taverna de Barcelona (Ronda de la Universitat, 37)
- Bodega Josefa (Carrer Saragossa, 86)
- Belushi's Barcelona (Carrer de Bergara, 3)
- The George Payne (Plaça d'Urquinaona, 5)
- Parodia Bar (Mallorca 197)
- Flaherty's Irish Bar (Plaça de Joaquim Xirau, s/n)
- Sotavent (Carrer Major de Sarrià, 61)
On pots veure el Barça contra l'Atlètic de Madrid de Champions?
Tots aquells que no puguin aconseguir una entrada per veure el partit des del Camp Nou podran fer-ho a través de diferents retransmissions televisives o radiofòniques. En el cas de les emissores, especialment les catalanes, l'oferta és àmpliament variada i coneguda. Des d'El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou i companyia fins a La Transmissió d'en Torquemada (LaTdT) a Catalunya Ràdio, passant per la Cadena SER o les ràdios locals, i fins i tot les emissores espanyoles que operen al nostre país, com Onda Cero o la COPE.
Per tots aquells que són amants del futbol i, a banda de sentir la retransmissió, també volen gaudir del partit en directe, l'única opció per veure el partit des de casa és tenir la subscripció a Movistar Plus. Es podrà veure el partit a MOVISTAR+ PLUS (M7): VER PARTIDO i en el cas de gaudir del suplement futbolístic, a través del M+ LALIGA (M54 O110). Aquesta és l'única opció per gaudir del duel des de casa, ja que els partits de la Champions no s'emeten en obert per les televisions públiques.