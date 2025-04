La inesperada nova aventura de Víctor Valdés com a entrenador

L'històric exporter del Barça, Víctor Valdés, ha començat la seva carrera com a entrenador amb mal peu. Primer va entrenar el Moratalaz madrileny, amb bons resultats, però les seves experiències a l'Horta i al juvenil A del Barça van ser més aviat dolentes.

Ara, Valdés inicia una nova etapa com a primer entrenador del Real Ávila. L'equip madrileny actualment competeix a la 2a RFEF, la quarta categoria del futbol espanyol. Està a la quarta posició i, per tant, amb opció de jugar play-offs. En aquesta ronda eliminatòria per pujar a 1a RFEF es podria trobar amb equips catalans com el Sabadell, l'Europa o el Sant Andreu.

El club madrileny buscava "un canvi que permetés revertir la situació desfavorable en què es troba l'equip" i finalment s'ha decantat per l'exporter del Barça que signa pel que queda d'any i per la temporada vinent.

Víctor Valdés arriba a Ávila després de quatre anys fora de les banquetes i de marcar una època a la porteria del Barça. Durant la seva carrera com a futbolista va guanyar 21 títols (tres Champions) i cinc vegades el premi Zamora al porter menys golejat de la Lliga.