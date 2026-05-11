11 de maig de 2026

L’afició del Barça «envia records» d’Arbeloa, el Madrid i l’Espanyol

  • La desfilada durarà més de quatre hores, fins a les 22 hores aproximadament -

Publicat el 11 de maig de 2026 a les 18:05

Els seguidors blaugrana han desfermat l’eufòria continguda durant tota la temporada des de l’inici del recorregut. A banda dels ja característics càntics de “campions”, l’afició també se n’ha recordat dels eterns rivals. Crits de “Cono queda't”, fent referència a l’entrenador blanc Álvaro Arbeloa, “Madrid cabró saluda al campió” o “Perico digues-me que se sent” han ressonat amb força entre els seguidors culers. Els jugadors, entregats a la causa, salten i ballen amb l’afició per celebrar el doblet aconseguit.

La comitiva de la rua d'aquest dilluns ha sortit de l'Spotify Camp Nou i continuarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzar de nou al camp del Barça.

