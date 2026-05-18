L'Agència Tributària conclou que els pagaments a Negreira no servien per pagar àrbitres

Nou gir de guió en el cas Negreira. L'Agència Tributària ha emès aquest dilluns un informe en què conclou que els pagaments realitzats a José María Enríquez Negreira, vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, no van servir per pagar l'arbitratge ni comprar els resultats.
Després que el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, reobrís, de nou, el debat sobre el cas Negreira descrivint-lo com "l'escàndol més gran de la història del futbol al món"; les conclusions de l'informe indiquen que els pagaments realitzats entre el 2001 i el 2018 a l'exarbitre català no es poden vincular a la venda d’informació reservada del comitè arbitral.
La justícia investiga si l'import, superior als 7,5 milions d’euros, van ser destinats a la influència en les designacions dels àrbitres o a una possible alteració dels resultats dels partits, però el document subratlla que no es pot acreditar aquesta vinculació.L'Agència Tributària explica que no consta cap abonament directe a àrbitres i que s’han revisat tots els moviments del compte bancari analitzat. Així mateix, s’afegeix que Enríquez Negreira no exercia com a àrbitre durant el període en què el FC Barcelona va efectuar aquests pagaments.
En aquest sentit, el president del FC Barcelona, Joan Laporta, va defensar durant la seva declaració davant el jutjat que investiga el cas Negreira que el Barça no va guanyar mai per favors arbitrals, sinó per la seva qualitat futbolística. Laporta també va dir que no coneixia personalment ni a Negreira ni al seu fill, que va elaborar centenars d'informes durant anys. A més, ha explicat que en els primers anys del seu mandat no sabia que es feien aquests informes. Quan ho va saber, li van dir que es feien des d'abans de la seva presidència, i la comissió esportiva li va explicar que eren molt útils i que valia la pena mantenir-los.
Les declaracions de Florentino
La roda de premsa del president del Reial Madrid va provocar un incendi a Madrid i a xarxes, on les reaccions a les seves declaracions han convertit en trending topic les paraules "Reial Madrid" i la frase "no vaig a dimitir". D'entre les seves frases més controvertides una va provocat la reacció legal del Barça, en que fa referència al cas Negreira definint-lo com l'escàndol arbitral més gran dels últims temps i afirmant que "el Barça sempre surt beneficiat". Després d'aquestes declaracions, el club blaugrana va comunicar a través de les seves xarxes que estudiaven "detingudament les seves manifestacions i acusacions" i que estaven analitzant les seves declaracions per valorar "les pròximes passes a seguir".