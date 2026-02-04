L'àrbitre gairebé celebra un gol de l'Albacete contra el Barça?

El partit que va inaugurar els quarts de la Copa del rei va ser un Albacete - Barça que no va deixar a ningú indiferent, com a mínim en els darrers minuts de l'enfrontament. Els blaugranes van començar el partit temptejant quina era la quantitat d'esforç que hauran de destinar per guanyar el partit, i un cop va arribar el primer gol van començar a aparèixer els forats, però els darrers minuts van ser d'infart.
El Barça tot i dominar el partit i fer la sensació que en qualsevol moment podia posar una marxa més i fer ràpidament gol, no ho va fer i fins a l'últim minut l'Albacete va tenir opcions per empatar el partit. Tant va ser així que Gerard Martín va salvar un gol sota la línia i el club blanc va tenir un parell d'ocasions clares per obligar a allargar el partit i encaminar-lo cap a la pròrroga.
La salvada de Gerard Martín va ser per posar-se les mans al cap: la pilota ja semblava dins o, com a mínim, llesta perquè un company l'empenyés dins amb Joan Garcia ja vençut. La jugada va succeir al minut 91 i només en quedaven quatre perquè l'àrbitre xiules el final. La tensió era màxima, fins al punt que l'arbitre Munuera Montero va fer un gest estrany, gairebé es posa les mans al cap enmig de la jugada.
L'encant de la Copa va fer que es tornés a viure un partit únic a Albacete després de la impressionant gesta assolida davant del Reial Madrid. El club de Castella-la Manxa s'enfrontava al Barça després d'eliminar el Leganés, el Celta de Vigo i el Reial Madrid, i el públic somiava amb una altra gesta històrica, des del minut u es van deixar la veu amb càntics de "si se puede".
Jugada inversemblant de Joan Garcia
Una de les imatges més surrealistes de l'enfrontament la va protagonitzar Joan Garcia, qui va confirmar la sensació que tenien molts aficionats blaugranes: El Barça anava a mig gas. Al final de la primera part, en un contraatac de l'Albacete, Ronald Araújo va a terra per protegir una pilota i que Garcia l'agafi amb les mans. En la felicitació de la intervenció del defensa uruguaià, Joan Garcia, amb la pilota a les mans, surt per la línia de fons per ajudar a aixecar el seu company i felicitar-lo. Evidentment, com que el joc no s'havia aturat, es va considerar que la pilota sortia per a la línia de fons i es va decretar córner a favor de l'Albacete.