L'Europa lluirà un braçalet amb la bandera de Palestina

Mostra de suport d'un equip de futbol barceloní a Palestina. El Club Esportiu Europa ha anunciat que lluirà un braçal amb la bandera de Palestina als partits d'aquest cap de setmana. Ho faran els capitans de l'equip femení i el masculí.
L'equip gracienc ha explicat la seva decisió en un comunicat distribuït a xarxes. Expressa el "rebuig ferm al genocidi que està patint el poble palestí per part del govern sionista d'Israel" i afegeix que els valors del club impedeixen "ser aliens a les vulneracions dels drets humans".
A banda, en el comunicat, el club convida la seva massa social a assistir a la mobilització del pròxim dissabte 4 d'octubre als Jardinets de Gràcia. El club tanca l'escrit amb un missatge contundent: "El Cub Esportiu Europa diu NO al supremacisme, NO al genocidi i NO a la vulneració de drets humans. I diem un SÍ rotund a la vida i a la llibertat dels pobles".
A banda, els braçalets es poden comprar a la pàgina web de l'Europa per 20 euros. Està en pre venda i sota demanda, i segons informa el club es podran recollir a oficines o s'enviaran a partir de novembre. Els beneficis recollits aniran, a través de la Fundacio Coop57 al projecte DAMAN, que enforteix l’economia popular palestina.
DAMAN és un sistema de Garantia Solidària de Crèdit que garanteix els micropréstecs de petites iniciatives —moltes d’elles liderades per dones— fins i tot en un context de guerra i ocupació, quan el risc (d’impagament) és tan gran que impossibilita l’activitat econòmica.
En els darrers anys el creixement mediàtic de l'Europa ha estat sonat, donant molta importància als valors que defensa el club. Des de 2021, es declara antifeixista, antimasclista, antihomòfob, antiracista i antibullying