Missatge contundent de Gerard Piqué en acabar la final de la Copa del Rei

Gerard Piqué no es perd cap gran partit del Barça. Ho ha demostrat per activa i per passiva, però l'escenari d'ahir era immillorable perquè molts dels exjugadors més destacats de la història blaugrana es guanyessin amb escreix l'afició. Ho va fer Ronaldinho, amb un breu missatge d'ànims abans de començar la final de la Copa del Rei, però un cop ja conquerit el trofeu, gairebé a la una de la matinada, Gerard Piqué va fer saltar d'alegria els blaugranes.

Amb un contundent missatge a les xarxes socials, qui va ser capità del Futbol Club Barcelona, va sentenciar aquells que posaven en dubte que els de Hansi Flick guanyarien el Clàssic contra el Reial Madrid a La Cartuja. "Al final, els bons, sempre guanyen" ha escrit Piqué en català al seu perfil d'X.

Al final, els bons sempre guanyen. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 26, 2025

Els gols de Pedri, Ferran Torres i Jules Koundé van certificar la conquesta de la Copa del Reial contra el Reial Madrid (3-2) en partit que serà història dels Clàssics. L'edició actual de la Copa del Rei va estar marcada per la polèmica des de dies abans.

El xoc frontal entre el Reial Madrid i els àrbitres va condicionar de valent la prèvia de la gran final, amb amenaces d'abandonar la concentració de Sevilla o amb la negativa de participar en els actes de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).