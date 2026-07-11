Mor Jayden Adams, dies després de disputar el Mundial amb Sud-àfrica, als 25 anys

Jayden Adams, internacional amb Sud-àfrica i jugador del Mamelodi Sundowns, ha mort sobtadament als 25 anys. El futbolista havia participat fa tot just unes setmanes al Mundial d'aquest 2026, on va disputar els tres partits de la fase de grups amb la selecció sud-africana. Les causes de la mort encara no s'han fet públiques i les autoritats n'investiguen les circumstàncies.
Format al Stellenbosch FC, Adams va fitxar l'estiu passat pel Mamelodi Sundowns, el club més potent de Sud-àfrica, on s'havia consolidat com una peça important del mig del camp. El jugador va debutar amb la selecció absoluta el 2024 i aquest estiu va disputar el seu primer Mundial, on va ser titular en els partits contra Mèxic i la República Txeca i va jugar els últims minuts de l'enfrontament davant Corea del Sud.
El Sindicat de Futbolistes Professionals de Sud-àfrica (SAFPU) ha lamentat la mort del jugador amb un emotiu comunicat: "La mort ens ha pres cruelment un dels nostres. Ha privat el nostre país d'un futbolista extraordinari, però mai podrà esborrar el llegat que Jayden Adams deixa enrere. Recordarem per sempre la seva humilitat, el seu talent extraordinari i l'orgull amb què va representar Sud-àfrica. Descansa en pau, Jayden. Mai t'oblidarem."
Per la seva banda, el Mamelodi Sundowns, últim club d'Adams, també ha expressat el seu condol: "És amb un profund pesar que confirmem la mort del talentós migcampista dels Bafana Bafana, Jayden Adams. El president, la junta directiva, el cos tècnic, els jugadors, els treballadors i tota la família del Mamelodi Sundowns traslladem el nostre més sincer condol a la seva família i amics mentre plorem aquesta dolorosa pèrdua".