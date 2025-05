Mor Manolo el del bombo, icònic aficionat de la selecció espanyola

El futbol espanyol està de dol aquest dijous per la mort als 76 anys de Manuel Cáceres Artesero, conegut popularment com a Manolo el del bombo, que va destacar com un dels grans seguidors de la selecció espanyola durant el Mundial de Sud-Àfrica del 2010 i les Eurocopes d'Àustria i Suïssa del 2008 i de Polònia i Ucraïna del 2012 que va guanyar "la Roja".

Nascut a la rodalia de Ciudad Real i resident a Castelló, Manolo el del bombo va seguir la selecció a fins a 10 Mundials i vuit Eurocopes, tot i que va ser el 2010 quan la seva popularitat es va disparar. A partir d'aleshores, va protagonitzar múltiples campanyes publicitàries i es va consolidar com una icona del combinat estatal.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Per això, ha estat la mateixa selecció espanyola qui ha anunciat la seva mort i li ha dedicat un homenatge. "Sabem que continuaràs fent vibrar els nostres cors. Descansa en pau", li ha desitjat en un comunicat a les xarxes socials. També s'han sumat al reconeixement diversos equips, com el Saragossa i el Castelló, així com molts aficionats.