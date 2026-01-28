28 de gener de 2026

Quants diners guanya (o perd) el Barça si es classifica (o no) per als vuitens de la Champions?

Les normes econòmiques de la Lliga de Campions contemplen premis diferents per entrar entre els vuit primers o passar per l'eliminatòria prèvia

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 13:41
Actualitzat el 28 de gener de 2026 a les 13:43

El Barça es juga aquest dimecres a la nit la classificació directa als vuitens de final de la Lliga de Campions. Per aconseguir-ho, haurà de quedar entre els vuit primers en la taula general de la lligueta regular. Si bé, només l'Arsenal i el Bayern de Múnic tenen el pas assegurat, i hi ha 13 equips amb possibilitats matemàtiques d'ocupar les sis places restants.

Però això no és tot, el PSG, que és el sisè classificat a l'espera de l'última jornada, està empatat a 13 punts amb l'Atalanta, que es troba en 13a posició. El Barça està en aquest grup d'equips, que també comparteix amb el Newcastle, el Chelsea, l'Sporting de Portugal, el Manchester City i l'Atlètic de Madrid.

L'ordre final dels equips empatats a punts serà determinat pel gol average, la diferència entre els gols marcats i els encaixats, sense tenir en compte els enfrontaments directes. El Barça es presenta a l'última jornada en 9a posició i no depèn d'ell mateix per classificar-se, però una victòria contundent contra el Copenhaguen al Camp Nou l'aproparia molt a la classificació directa. Com afectaria això a l'economia del club?

Quant cobraria el Barça per classificar-se per als vuitens de la Champions?

El Barça ja ha acumulat 27,9 milions d'euros per la seva participació en l'actual edició de la Lliga de Campions: 18,6 milions per participar i 9,1 milions pel rendiment esportiu. A partir d'aquí, si es classifica per als vuitens, ingressarà 11 milions extres.

Si bé, si ho fa entre els vuit primers classificats, és a dir, sense passar per una eliminatòria prèvia, sumarà dos milions d'euros més. En canvi, si arriba als vuitens després de guanyar els play-offs, només en sumarà un. Per tant, la diferència real és només d'un milió d'euros des del punt de vista econòmic, tot i que des de l'esportiu, passar entre els vuit primers suposa jugar les eliminatòries a casa contra els altres equips i estalviar-se dos partits a vida o mort.

