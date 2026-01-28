Quants diners guanya (o perd) el Barça si es classifica (o no) per als vuitens de la Champions?

El Barça es juga aquest dimecres a la nit la classificació directa als vuitens de final de la Lliga de Campions. Per aconseguir-ho, haurà de quedar entre els vuit primers en la taula general de la lligueta regular. Si bé, només l'Arsenal i el Bayern de Múnic tenen el pas assegurat, i hi ha 13 equips amb possibilitats matemàtiques d'ocupar les sis places restants.
Però això no és tot, el PSG, que és el sisè classificat a l'espera de l'última jornada, està empatat a 13 punts amb l'Atalanta, que es troba en 13a posició. El Barça està en aquest grup d'equips, que també comparteix amb el Newcastle, el Chelsea, l'Sporting de Portugal, el Manchester City i l'Atlètic de Madrid.
L'ordre final dels equips empatats a punts serà determinat pel gol average, la diferència entre els gols marcats i els encaixats, sense tenir en compte els enfrontaments directes. El Barça es presenta a l'última jornada en 9a posició i no depèn d'ell mateix per classificar-se, però una victòria contundent contra el Copenhaguen al Camp Nou l'aproparia molt a la classificació directa. Com afectaria això a l'economia del club?
Quant cobraria el Barça per classificar-se per als vuitens de la Champions?
El Barça ja ha acumulat 27,9 milions d'euros per la seva participació en l'actual edició de la Lliga de Campions: 18,6 milions per participar i 9,1 milions pel rendiment esportiu. A partir d'aquí, si es classifica per als vuitens, ingressarà 11 milions extres.
Si bé, si ho fa entre els vuit primers classificats, és a dir, sense passar per una eliminatòria prèvia, sumarà dos milions d'euros més. En canvi, si arriba als vuitens després de guanyar els play-offs, només en sumarà un. Per tant, la diferència real és només d'un milió d'euros des del punt de vista econòmic, tot i que des de l'esportiu, passar entre els vuit primers suposa jugar les eliminatòries a casa contra els altres equips i estalviar-se dos partits a vida o mort.