Un penal escandalós a favor del Madrid bat un rècord històric

"Penal per al Reial Madrid", una frase que el jovent diu fent broma quan algú entropessa o cau. Aquesta oració s'ha convertit en una broma i és tan repetida pel carrer com per internet, però aquest no són els únics llocs on se sent. A través de les narracions dels partits del club blanc, també. Tant és així que les accions que precedeixen la narració de la frase ha batut un rècord: el Reial Madrid és el primer equip en tota la història en marcar 11 gols de penal en els primers 24 partits de Lliga.
Aquest dissabte, l'equip blanc es va enfrontar a la Reial Societat a l'estadi Santiago Bernabéu. El resultat va ser de 4-1, però els focus, especialment els de fora de la capital espanyola no van anar a parar en la victòria, sinó en la manera per arribar a la victòria.
Només començar la segona part es va xiular un penal a Vinicius -el segon a favor dels blancs en el parit- que va pujar al marcador. El fet és que el vídeo de l'acció s'ha viralitzat i molts usuaris han fet burla sobre com el davanter del Madrid es llença a terra.
Una xifra rècord
Amb aquest penal marcat ja són 11 gols des dels 11 metres en els 24 partits que van de Lliga, una xifra rècord. Amb aquest penal el Madrid obté una balança de 9 a favor: li han xiulat 13 a favor i només 4 en contra. En comparació amb el Barça, la diferència és destacable. Els blaugranes tenen una balança positiva de +2, i l'Atlètic de Madrid de +2.
- Real Madrid: 13 a favor, 4 en contra (+9)
- Barça: 5 a favor, 3 en contra (+2)
- Atlètic de Madrid: 3 a favor, 1 en contra (+2)
Tot plegat fa que Mbappé sigui pitxitxi a la Lliga amb 23 dels quals 8 han estat de penal i dos més en rematar un penal fallat. A més, ampliant el prisma cronològic, al Reial Madrid se li hagin xiulat 54 penals a favor en les últimes cinc temporades.
Els culers, indignats
Aquestes dades es contraposen a la sensació dels culers en els últims partits. En el darrer de la Copa, el Barça va perdre per un contundent 4-0 contra l'Atlètic de Madrid després desaparèixer durant tota la primera part -quan es van marcar tots els gols-. A la segona part el Barça va aparèixer i en un moment crucial per tractar de contrarestar la diferència de gols, Pau Cubarsí va marcar i des del Var van anul·lar un gol que fins avui dia no s'ha mostrat cap imatge que justifiqui l'anul·lació del gol; justament el contrari, les imatges alimenten els dubtes.
En el mateix partit dels blaugranes, hi ha diverses denúncies sobre la duresa de les faltes dels jugadors blanc-i-vermells, qui van acabar el partit sense cap expulsat quan va haver-hi faltes dignes de targeta vermella directa. A més, amb el partit finalitzat es van mostrar imatges d'un contacte que va fer caure Lamine Yamal dins de l'àrea i que va passar per alt tant per l'àrbitre de camp com pel Var, els quals no van aturar ni comprovar si l'acció era penal.