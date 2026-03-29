Reial Madrid 0-3 Barça: Les blaugrana no perdonen i sentencien la lliga

El Barça femení ha tornat a guanyar al Reial Madrid; i això sí que ja és un clàssic. Les blaugrana mai en tenen prou i, quatre dies després d'apallissar al conjunt blanc per 2-6 –resultat amb una forta càrrega emocional pels més nostàlgics– a l'anada dels quarts de final de la Champions, han tornat a imposar-se a l'estadi Alfredo Di Stéfano, aquest cop per 0 a 3. La victòria, a banda de suposar un nou bany de realitat al Madrid, representa sentenciar el títol de lliga. Les de Pere Romeu, líders indiscutibles amb 23 victòries i una sola derrota en tot el campionat, sumen 69 punts, 13 més que les blanques, que són segones, quan queden 6 jornades per acabar la lliga (18 punts en joc).
Pere Romeu ha plantejat un onze molt similar al de l'últim partit de Champions, amb només tres canvis: Sydney ha entrat en el lloc de Claudia Pina, Graham Hansen per Vicky López i Salma Paralluelo per Ewa Pajor. Les modificacions, però, no han impedit que des d'un inici fossin les blaugrana les que duguessin el ritme del partit, davant un Reial Madrid que ha plantejat un bloc molt més defensiu que en l'últim clàssic, defensant amb les línies molt juntes i a prop de la porteria pròpia.
Els primers compassos han estat marcats per un ritme lent, molt més al que el Barça de Pere Romeu ens té acostumats. El plantejament de Pau Quesada, entrenador del Madrid, era aquest; que passessin poques coses. Però és molt difícil que sortir viu si et replegues davant d'un equip amb tanta qualitat individual com el blaugrana. Al minut 17, Ona Batlle ha aprofitat que la defensa blanca estava molt enfonsada per carregar una fuetada amb cama dreta des de la frontal de l'àrea que, després d'un rebot, ha acabat al fons de la porteria defensada per Misa.
Domini aboslut: 268 passades a 93
La superioritat culer ha estat tal que, al minut 20 de partit, el Madrid només tenia el 28% de la possessió i, al minut 33, el Madrid tan sols havia fet 93 passades, per les 268 del Barça. Les xifres fan feredat, però reflecteixen a la perfecció el que s'ha vist sobre el terreny de joc. De fet, no ha estat fins al minut 36 que les blanques han aconseguit xutar per primera vegada. Tot i el domini aclaparador i les ocasions de les blaugrana, al descans, el marcador era de 0-1, resultat que no feia justícia al partit que estaven fent ni unes ni altres.
El pas pels vestidors no ha canviat la dinàmica. Cata Coll, avorrida sota els pals de la porteria del Barça, ha decidit encendre l'ambient amb un retall digne d'elogi sobre Athenea, poc després de la represa. I al minut 51 de joc, Alèxia Putellas ha fet el 0-2 culminant una gran jugada individual de Graham Hansen. El gol de la capitana blaugrana ha estat el número 100 que el Barça fa al Reial Madrid –si contem també els que va marcar al Deportivo Tacón abans que el Madrid l'absorbís–, a banda de suposar també el 14è d'Alèxia en un clàssic.
Al minut 53, Lakrar ha segellat el resultat marcant-se en pròpia porteria i situant el 0-3 definitiu. Amb el duel ja decidit, les blaugrana s'han continuat divertint sobre el terreny de joc, duent la batuta del partit i generant perill a cada jugada. El gol, però, no ha arribat. Misa s'ha vestit d'heroïna en més d'una ocasió per evitar una nova golejada del Barça, que ha acabat el partit xutant 20 vegades, per dos del Madrid.
Dijous, el tercer clàssic
La victòria deixa encara més encaminat el títol de lliga, que serà la setena consecutiva i l'onzena de la secció. Dijous, a les 18:45 hores, un altre repte contra el Reial Madrid. L'Spotify Camp Nou acollirà la tornada dels quarts de final de la Champions, amb el 2-6 de l'anada, i tot i que l'eliminatòria ja està gairebé sentenciada, les jugadores blaugrana són garantia de bon futbol. Tres clàssics en una setmana; per ara, dos victòries, i ja sabeu que diuen que no hi ha dos sense tres.