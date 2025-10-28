Un exporter de la Masia atropella mortalment un ancià en cadira de rodes

El porter valencià format a la Masia i actualment a l'Inter de Milà Josep Martínez ha atropellat de manera mortal un home de 81 anys en cadira de rodes al voltant de la ciutat esportiva del club neroazurro, tal com ha informat el diari La Reppublica. Martínez ha quedat molt afectat i ha col·laborat en tot moment amb la policia, que treballa amb la hipòtesi principal d'un accident fortuït.
El sinistre s'ha produït aquest dimarts al matí a Fenegrò, a prop de la localitat d'Appiano Gentile on l'Inter té el centre d'entrenament, quan el futbolista ha impactat amb "extrema violència" contra l'ancià després que aquest hagi envaït el carril contrari amb la cadira de rodes. Fonts dels Carabinieri apunten al mitjà esmentat que la víctima ha patit una indisposició que li ha fet perdre el control de manera fatal.
Els serveis d'emergència han arribat al lloc dels fets immediatament, però no han pogut fer res per salvar-li la vida a l'ancià, que ha mort a l'instant. Al seu torn, l'Inter ha cancel·lat la roda de premsa prèvia al partit contra la Fiorentina de la Serie A que es disputa aquest dimecres.
Nascut a Alzira, al País Valencià, Martínez va fitxar per l'equip juvenil del Barça el 2015 i va estar a la Masia fins el 2017, quan va fitxar per Las Palmas. Des d'aleshores, ha passat per l'RB Leipzig alemany i el Gènova italià, abans de recalar a l'Inter on és el segon porter. També ha estat internacional amb la selecció espanyola absoluta, amb qui va debutar el 2021.