Un rival de Champions per al Barça a les semifinals de la Copa del Rei

Duel d'alt nivell. L'Atlètic de Madrid serà el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. L'eliminatòria -a doble partit i amb la tornada al Camp Nou- enfronta dos equips encara vius a la Champions i que ja es van veure les cares a la mateixa ronda de la Copa l'any passat. L'altra semifinal serà un derbi basc entre l'Athletic Club i la Reial Societat.
L'Atlètic de Madrid arriba en bona dinàmica a l'eliminatòria contra el Barça. Després de signar tres incorporacions al mercat d'hivern -Lookman, Mendoza i Vargas- va golejar al Betis als quarts de final. Aquesta temporada, l'equip de Simeone està alternant grans partits amb d'altres més fluixos. Una dinàmica irregular que l'ha fet caure als setzens de final de la Champions i allunyar-lo del títol de Lliga. Precisament, entre els dos partits contra el Barça, l'Atlètic haurà de jugar el play-off de la Champions contra el Bruges belga.
A la Copa, l'encreuament entre blaugranes i matalassers és una reedició de les semifinals de l'any passat. Llavors, l'anada va ser un partit boig que va acabar amb empat a 4 i el Barça va tancar el pas a la final a la tornada, vencent per la mínima (0-1) a l'estadi Metropolitano. L'Atlètic de Madrid ha arribat per tercera temporada consecutiva a les semifinals de la Copa del Rei, però no la guanya des del 2013.
Dates assenyalades
El partit d'anada es jugarà la setmana vinent, en una data a escollir entre el 10 i el 12 de febrer. La tornada serà la primera setmana de març, entre el dia 3 i el 5. Si el Barça aconsegueix passar aquella ronda se citarà l'últim cap de setmana d'abril per disputar la final a l'estadi de la Cartuja, a Sevilla.
Així doncs, l'anada arriba en un bon moment pel Barça. L'equip de Flick jugarà dissabte al Camp Nou contra el Mallorca i després del duel de Copa haurà de visitar Montilivi. La tornada arribarà en una data més assenyalada. Serà entre els partits contra el Vila-real -a casa- i l'Athletic Club -a fora-. A més la setmana següent començaran els vuitens de final de la Champions i hi haurà les eleccions a la presidència.
Una trajectòria patida
El Barça s'ha plantat a les semifinals de la Copa del Rei després de superar -amb patiment- tres eliminatòries contra rivals d'inferior categoria. El debut a la competició va ser al camp del Guadalajara -equip de 1a RFEF- amb victòria per la mínima. Després s'ha enfrontat a dos rivals de Segona Divisió. Al Racing de Santander va superar-lo 0-2 i a l'Albacete 1-2. El duel de semifinals serà el primer d'enguany contra un rival de Primera Divisió.
Derbi català a la Copa de la Reina
També s'han sortejat les semifinals de la Copa de la Reina, amb derbi català en els dos encreuaments. El Barça i el Badalona Women es veuran les cares en una eliminatòria a doble partit. L'altre semifinal serà entre l'Atlètic de Madrid i el Tenerife.