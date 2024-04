Més d'una cinquantena de veïns escenifiquen al ple d'Olot el descontentament per la reforma de Montolivet

El malestar per a la reforma proposada per l'Ajuntament al barri de Montolivet d'Olot s'ha evidenciat aquest dijous al ple municipal. Més d'una cinquantena de veïns del barri han assistit a la sessió plenària per mostrar el seu rebuig al projecte de reurbanització que fa un mes va presentar el consistori.

Els veïns han intervingut abans de l'inici del ple municipal a través de tres portaveus que han llegit el comunicat enviat a la premsa aquesta setmana. En ell, demanen replantejar el projecte amb un procés participatiu més obert i replantejar les contribucions especials que han de pagar els veïns. A la sala de plens s'hi ha pogut veure algunes pancartes amb el lema "Arreglar el barri sí, amb els nostres diners, no". També adhesius amb el senyal d'una mà fent "stop", un missatge de voluntat per aturar el projecte de reforma. Alguns veïns han enganxat aquests adhesius a l'interior de l'ajuntament.

Després de la intervenció veïnal, l'alcalde d'Olot ha respost les demandes i crítiques emplaçant el barri a un nou diàleg i deixant oberta la possibilitat de reiniciar el projecte de reforma i el procés participatiu. "Emplacem-nos els dies vinents a trobar-nos i mirar com han de ser els pròxims passos. Tots coincidim amb la necessitat de renovació del barri", ha dit Pep Berga.

Tal com ja va assegurar en declaracions aquest dimecres, Berga també ha deixat sobre la taula la possibilitat d'ajornar la consulta prevista per al mes de juny: "Si ens hem de donar temps per fer un nou procés participatiu, no té cap sentit que aquest mes de juny fem una consulta. Aquests pròxims passos a fer són els que hem de decidir amb una conversa llarga".

Berga ha volgut deixar clar, però que el projecte ha de ser econòmicament sostenible "no només per als veïns, sinó també per a l'Ajuntament" i que al nou diàleg que s'iniciarà hi podran assistir representants del grup de veïns que s'han presentat al ple i membres dels grups de l'oposició.

Els portaveus veïnals que han llegit el comunicat

L'oposició: a favor de la reforma, però crítica amb l'equip de govern

Enmig del diàleg entre veïns i equip de govern, també han intervingut els portaveus dels grups de l'oposició. Jordi Gasulla de la CUP ha estat el més crític amb la situació, assenyalant que això és "la factura" de la falta de planificació de l'equip de govern pel que fa a processos participatius durant els últims anys. "És trist que s'hagi d'haver fet una assemblea extraordinària i omplir la sala de plens perquè l'equip de govern s'hagi de replantejar les coses. S'han fet trobades en què no s'han tingut en compte aportacions dels veïns. S'han fet reunions informals per un projecte de més de deu milions d'euros", ha dit Gasulla.

El PSC ha reivindicat la seva posició a favor de la reforma i ha demanat que no es faci la consulta: "No estem d'acord en fer una consulta perquè entenem que la consulta la fem cada quatre anys quan votem a les eleccions", ha dit el portaveu socialista, Josep Guix, qui també ha mostrat el seu compromís de cara a seguir amb la reforma si en un nou mandat formen part del govern.

Finalment, ERC ha seguit la línia del seu soci de govern (Junts) i ha apel·lat a iniciar un procés més participatiu: "Respectem la seva reivindicació. Entenem que demanen un procés amb més participació i estem a favor de si hem de tornar a parlar i que participi més gent. Treballem-hi més, que és la nostra obligació", ha dit Josep Quintana, portaveu republicà. El regidor d'Activem Olot no ha assistit al ple d'aquest dijous.

Un cop tots els grups s'han pronunciat, alguns veïns han exposat situacions personals, però els mateixos assistents no han volgut que la situació es convertís en un debat. Al cap de mijta hora, els veïns han decidit marxar després de constatar que la seva presència obria un nou escenari en la reforma del seu barri: "Aquest moviment és per reunir-nos i perquè totes les parts trobem un consens. Si això s'ha entès, podem marxar", s'ha dit. Està previst que la setmana que ve l'Ajuntament ja es reuneixi amb l'associació de veïns i altres representants veïnals per reiniciar el procés i troar els nous passos que ha de seguit el projecte de reforma del barri olotí.